IO Interactive kondigt 007 First Light aan; onthulling volgt later deze week

Hitman-ontwikkelaar IO Interactive heeft de officiële titel van de game, die voorheen als Project 007 door het leven ging, onthuld. 007 First Light is de nieuwste James Bond-game, die later deze week zal worden onthuld.

Op X plaatste het bedrijf het volgende bericht:

#EarnTheNumber in 007 First Light, a new game by @iointeractive. Mission brief is headed your way soon. Stay tuned for more information.#007FirstLight pic.twitter.com/Zk46IqHQfb — 007 First Light (@007GameIOI) June 2, 2025

Aangezien vrijdag Summer Game Fest wordt gehouden, is het zeer aannemelijk dat we daar de echte onthulling krijgen van 007 First Light. De game werd al in 2020 aangekondigd door IO Interactive en sindsdien hoorden we mondjesmaat wat van de game. Zo weten we dat de game een compleet nieuw verhaal zal vertellen en de game in third person view zal worden gespeeld. In vergelijking met Hitman zou de game wat meer scripted events krijgen.

Kijken jullie uit naar de onthulling van de nieuwe James Bond game?