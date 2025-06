CD Projekt RED onthult eerste blik op technologie achter The Witcher 4 tijdens State of Unreal

Op 3 juni mogen fans van The Witcher-serie hun agenda vrijhouden, want CD Projekt RED zal tijdens de State of Unreal een presentatie geven in samenwerking met Epic Games’ Unreal Engine-team.



De studio laat weten dat ze daar een kijkje achter de schermen geven in de innovatieve technologie en features die The Witcher 4, en toekomstige projecten, zullen aandrijven.

“We’re looking forward to showcasing some of the innovative technology & features that will power The Witcher 4, and beyond,” deelt CD Projekt RED via X.

De presentatie maakt deel uit van Unreal Fest, Epic Games’ jaarlijkse conferentie rondom alles wat met Unreal Engine te maken heeft. De showcase vindt plaats om 9:30 AM ET / 15:30 CEST en belooft vooral technisch van aard te zijn, al hopen fans uiteraard ook op een eerste glimp van Geralt’s mogelijke opvolger.

Sinds de aankondiging in 2022 dat CD Projekt RED overstapt van hun eigen REDengine naar Unreal Engine 5 voor hun volgende Witcher-game, is de nieuwsgierigheid naar hoe deze overstap eruitziet enorm gegroeid. De State of Unreal is daarom hét moment waarop we mogelijk voor het eerst zien hoe de nieuwe engine de wereld van The Witcher tot leven brengt.

Of we gameplay of zelfs een trailer te zien krijgen, blijft nog even afwachten. Maar één ding is zeker: de toekomst van The Witcher begint op 3 juni.