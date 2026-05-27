Geralt keert terug: Nieuwe uitbreiding voor The Witcher 3 aangekondigd

CD Projekt Red heeft officieel een nieuwe uitbreiding voor The Witcher 3: Wild Hunt aangekondigd. De uitbreiding draagt de naam Songs of the Past en brengt spelers opnieuw op avontuur met Geralt of Rivia.



De uitbreiding wordt ontwikkeld in samenwerking met CD Projekt Red en Fool’s Theory. Volgens de eerste details verschijnt Songs of the Past in 2027 voor pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Hoewel er nog weinig bekend is over de inhoud van de uitbreiding, lijkt het erop dat spelers opnieuw in de huid kruipen van Geralt tijdens een gloednieuw avontuur binnen de wereld van The Witcher 3: Wild Hunt. De aankondiging werd gedeeld via sociale media met een korte teaser en de belofte dat er later deze zomer meer informatie wordt onthuld.

The Witcher 3: Wild Hunt verscheen oorspronkelijk in 2015 en groeide uit tot een van de meest geiefde RPG’s van de afgelopen jaren. Met meerdere uitbreidingen en een next-gen update wist de game jarenlang populair te blijven. Er gingen geruchten rond dat er een nieuwe uitbreiding in ontwikkeling was, maar die kunnen we nu achterwegen laten.

Meer details over Songs of the Past worden later deze zomer verwacht.