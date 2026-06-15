Arc Raiders PvE conditie vooralsnog alleen in Chinese speeltest

ARC Raiders krijgt een PvE-levelconditie genaamd Security Agreement (volgens een vertaling), maar er is een groot addertje onder het gras: het is voorlopig alleen beschikbaar voor Chinese testversies.

Het is onduidelijk of het binnenkort in de reguliere versie van de game verschijnt, maar als dat wel gebeurt, zou het een enorme winst zijn voor PvE-fans en mogelijk velen van hen teruglokken naar deze extractie-avonturengame.

Op de Chinese website die de tests aankondigde, verscheen een nieuwsartikel over de nieuwe levelconditie, waarvan al wekenlang geruchten de ronde deden dat deze in de gelokaliseerde versie van de game zou verschijnen. Hieronder vind je alles wat je moet weten over Security Agreement.

Eerste zet richting wereldwijde PvE lobby’s?

Het idee dat PvE in ARC Raiders zou verschijnen, houdt gamers al heel lang bezig. Of in ieder geval sinds de game in oktober 2025 op de markt kwam en razendsnel de hitlijsten bestormde. Embark Studios, de ontwikkelaar van de game, heeft de laatste tijd een moeilijke periode doorgemaakt, met als hoogtepunt de aankondiging dat het team” de tijd zou nemen” voor de grotere game-updates.

Desondanks zal de game nog steeds in China verschijnen, met een speciale, gelokaliseerde versie die Chinese tekst op alle in-game elementen bevat, en waarschijnlijk ook enkele aangepaste verhaalelementen of narratieve aspecten, zoals gebruikelijk is in die regio.

China krijgt ook een op PvE gerichte kaartconditie genaamd Security Agreement (vertaald). Hier is de beschrijving van de Chinese website die deze voorwaarde aankondigde (nogmaals, vertaald):

Dankzij de inspanningen van de raiders is de communicatieapparatuur in het gebied tijdelijk hersteld. Shani, het hoofd beveiliging van Speranza, heeft de herstelde communicatierelais gebruikt om een ​​beveiligingsovereenkomst in het gebied te sluiten om te voorkomen dat raiders elkaar schade berokkenen.

Sommige kwaadwillende raiders kunnen echter overbelaste batterijen gebruiken om de communicatie te blokkeren en de beveiligingsovereenkomst te omzeilen. Nadat een raider actief de communicatie heeft verbroken, zal de antenne op zijn rugzak rood knipperen; wees alert.

Het PvE-vriendelijke evenement ‘Beveiligingsovereenkomst’ voor de Chinese Arc Raiders-server wordt gelanceerd tijdens de ARC Light Test. De eerste gesloten bèta voor de Chinese server is al begonnen.

Daarmee lijkt voorlopig het verhaal te eindigen, aangezien Embark Studios nog met geen woord gerept heeft over wereldwijde PvE lobby’s. Sterker nog: de PvE levelconditie in Chinese testsessies werden ook niet door de studio bekendgemaakt. Het lijkt echter een kwestie van tijd dat ze dit alsnog gaan doen, maar dat ligt er natuurlijk ook maar net aan of die speelsessies naar wens verlopen. Zodra we meer horen, lees je het hier!