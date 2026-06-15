Omschrijving The Legend of Zelda: Ocarina of Time remake stiekem aangepast

De remake van The Legend of Zelda: Ocarina of Time werd tijdens de Nintendo Direct van vorige week aangekondigd, maar de onthulling riep eigenlijk meer vragen op dan het beantwoordde.

Zo kregen we maar een hele korte blik op hoe de game eruit komt te zien en vragen we ons af of dit echt de gameplay is of dat het gewoon een cut scène zijn (waar dat het meeste op leek). De enige antwoord die we kregen, was het feit dat de game nog dit jaar zal moeten verschijnen.

Remake of meer dan dat?

Nu hebben wat oplettende fans opgemerkt dat Nintendo een omschrijving bij de game had staan die inmiddels alweer is aangepast, maar gelukkig al door wat andere media is opgepikt. Zo zag IGN de volgende tekst erbij vermeld staan:

“De Nintendo 64-klassieker herleeft als een complete remake voor de Nintendo Switch 2. Beleef Ocarina of Time met verbluffende beelden, vernieuwde ontwerpen en tijdloze gameplay.”

Deze tekst is nu vervangen door:

“De Nintendo 64-klassieker keert in 2026 terug voor een nieuwe generatie, exclusief herboren voor de Nintendo Switch 2!

De oorspronkelijke beschrijving suggereerde dat de Ocarina of Time Remake veel dichter bij het origineel zou liggen, met weinig (of geen) grote veranderingen in gameplay of verhaal. Ofwel was de beschrijving misleidend, ofwel is Nintendo extreem geheimzinnig en wil het absoluut voorkomen dat er op dit moment iets over de remake bekend wordt?!

We houden je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake. Het zal interessant zijn om te zien hoeveel Nintendo uiteindelijk verandert aan een van de meest iconische en beroemde videogames aller tijden.