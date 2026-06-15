Ontwikkeling nieuwe Ghost Recon in de problemen

De ontwikkeling van de nieuwe Ghost Recon zou volgens bronnen dichtbij erg stroef verlopen en wordt er zelfs gevreesd voor het ergste.

Dat claimt Insider Gaming in een rapportage, waarin men meldt een memo te hebben ingezien en medewerkers te hebben gesproken. Medewerkers die aan Project OVR werken zouden “zich schrap houden” nadat Ubisoft drastische veranderingen doorvoerde in het management.

In de memo staat vermeld dat Project OVR gefaald heeft om de intern Alfa doelstellingen te behalen. Dit zorgde ervoor dat Ubisoft veranderingen aan het management door heeft gevoerd. Zo werd Bruno Galet aangesteld als senior producer en werden Jean-Baptiste Duval en Julien Sansalone aan het project gezet om “elke dag aanwezig te zijn op de werkvloer”.

Ontwikkelaars Ghost Recon maken zich zorgen

Medewerkers van het team dat verantwoordelijk was voor het behalen van de interne doelen claimen dat de ontwikkeling van Ghost Recon veel te kampen had met “onrealistische deadlines en gebrekkige planning en management”.

Tijdens de evaluatie werden alternatieve productieplannen voorgesteld, maar dat werd door het hoofdkantoor van Ubisoft van tafel geveegd. Sommigen binnen het bedrijf zijn van mening dat de directieleden hun eigen zin doordouwen in plaats van te luisteren naar de feedback van het hoofdkantoor over het spel.

De ontwikkeling en het succes van Project OVR zijn een prioriteit voor Ubisoft. Dat wordt ook in de memo vermeld, waarin staat dat de basis van de game “sterk” is.

Toch maken de recente veranderingen medewerkers van Ubisoft, met name in de studio in Parijs, zich zorgen over de gevolgen.

Intern gaan er geruchten dat de game volledig opnieuw opgestart of zelfs geannuleerd zou kunnen worden ten gunste van een ander project als de situatie niet verbetert. Er hebben zich al zogenaamde “stille ontslagen” voorgedaan in de studio en medewerkers verwachten dat er in de nabije toekomst meer ontslagen zullen volgen.

Denken jullie dat de nieuwe Ghost Recon game er nog gaat komen? Vorige week hoorden we al wat geluiden over mogelijke ontslagen bij het bedrijf en het zou zo maar kunnen dat deze studio hetzelfde lot ondergaat. We houden het in ieder geval voor jullie in de gaten!