Nieuwe Ghost Recon speelt zich mogelijk af in Azië

De Ghost Recon franchise leek na het teleurstellende Breakpoint geen toekomst meer te hebben. Toch lijkt Ubisoft de franchise opnieuw een kans te willen geven.

Dat claimt Ubisoft-leaker Rogue|TX in een bericht op X. De nieuwe Ghost Recon zou het volgende project van Ubisoft worden, nadat Assassin’s Creed Black Flag Resynched op 9 juli is verschenen.

De Ghost Recon moet zich af gaan spelen in Azië en de leaker vermoedt dat dit in Vietnam is. Het is niet bekend of Ubisoft met een game komt die zich ten tijden van de Vietnam-oorlog of dat het een heel ander verhaal gaat vertellen. Wel weet hij te melden dat de game wat realistischer moet worden, geïnspireerd is op Ready or Not qua features, de UI wat meer gelimiteerd is en de grenzen qua stealthy gameplay worden verlegd.

New GR is set in asia definitely inspired by Ready or not with the squad features the Ui is more limited imo than previous games pushing more boundaries on stealth with the environment and realism. https://t.co/i1ggEK2MxR — Rogue I Tx (@AgaiinTx) May 17, 2026

Het is niet bekend wanneer deze game uit de doeken zal worden gedaan. Onlangs werd er geclaimd dat Ubisoft geen Connect zal houden deze zomer. Dit zou komen omdat ze gewoonweg te weinig games hebben om te laten zien. Echter kan het ook zo maar zijn dat het bedrijf de game tijdens een van de overige shows zal tonen!