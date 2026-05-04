Assassin’s Creed: Invictus speeltesten zouden “verschrikkelijk” zijn

Er zijn speeltesten gehouden voor Assassin’s Creed Invictus, maar deelnemers ervan zouden niet al te blij zijn met de ervaring.

Dit meldt insider en content creator xj0nathan op X. De insider claimt dat de speeltesten van de multiplayergame zo slecht waren, dat de game hierdoor mogelijk uitgesteld of zelfs wordt geannuleerd. Hierbij wordt hij bijgestaan door Insider Gaming die met betrokkenen van de speeltesten en medewerkers van Ubisoft heeft gesproken.

Il y a eu des tests de Assassin’s Creed Invictus le mois dernier (le 30 avril exactement) et on m’a rapporté que c’était vraiment nul à chier. Ça doit sortir en fin d’année mais y’a de grandes chances que ce soit reporté ou même annulé. Si jamais vous y avez joué n’hésitez pas à… pic.twitter.com/OM1uouSVf2 — j0nathan (@xj0nathan) May 2, 2026

Assassin’s Creed Invictus werd omschreven als een Assassin’s Creed-game geïnspireerd op Fall Guys en zou al jaren in ontwikkeling zijn. De game zou voornamelijk qua opzet lijken op de Battle Royale game van Mediatonic. Spelers zouden aan de slag kunnen als één van de vele hoofdpersonages uit de Assassin’s Creed serie en op verschillende locaties eruit. De game zou gepland staan om later dit jaar uit te komen, maar dat lijkt nu dus alles behalve zeker.

Het is overigens niet de enige Assassin’s Creed-game waar het niet lekker loopt. De leiding van de serie nam onlangs een drastisch besluit door 50 medewerkers bij Assassin’s Creed Hexe vandaan te halen. Dit omdat ze vonden dat de game flink wat verandering nodig heeft.