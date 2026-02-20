Ubisoft heeft twee Far Cry en “meerdere” Assassin’s Creed-games in ontwikkeling

Ubisoft CEO en medeoprichter Yves Guillemot heeft bevestigd dat er twee Far Cry en meerdere Assassin’s Creed-games in ontwikkeling heeft.

Hoewel er al jaren over zowel de Far Cry als Assassin’s Creed-games wordt geroddeld, werden deze nooit officieel door Ubisoft bevestigd. Inmiddels heeft Yves Guillemot in een interview met Variety bevestigd dat ze dus daadwerkelijk worden gemaakt.

De twee Far Cry-games hebben de codenaam Blackbird en Maverick en daarvan is de eerste het volgende deel in de reeks en de laatste is een soort extraction game. Deze game schijnt in de loop der jaren al meerdere malen zijn aangepast en eind vorig jaar werd nog flink onder handen genomen.

Blackbird zou intern al meerdere malen zijn uitgesteld door verschillende problemen en werd onlangs nog uitgesteld toen Ubisoft de bezem door het bedrijf gooide.

In hetzelfde interview geeft de CEO ook te kennen dat er meerdere Assassin’s Creed-games in ontwikkeling heeft en dat dit zowel singleplayer als multiplayergames zijn.

Drie van die games zouden al in de planning zijn meegenomen door de uitgever en dat zijn Invictus (een multiplayergame), Obsidian (de remake van Assassin’s Creed: Black Flag en NEO (voorheen beken als Assassin’s Creed Hexe).