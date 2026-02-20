Pokémon viert 30-jarig jubileum met nieuwe Pokémon Presents op 27 februari 2026

The Pokémon Company heeft aangekondigd dat er op 27 februari 2026 een nieuwe Pokémon Presents-uitzending plaatsvindt. De presentatie staat gepland voor 6:00 a.m. PST en markeert meteen de aftrap van een bijzonder jaar: het 30-jarig bestaan van Pokémon.

Startschot van een jubileumjaar

Pokémon Day, dat jaarlijks op 27 februari wordt gevierd, staat dit keer volledig in het teken van het dertigjarig jubileum van de franchise. Sinds de lancering van de eerste games in 1996 is Pokémon uitgegroeid tot een wereldwijd fenomeen, met talloze games, series, films en merchandise.

De aankomende presentatie moet fans een eerste blik geven op wat ze dit feestjaar kunnen verwachten. Hoewel er nog geen specifieke aankondigingen zijn bevestigd, worden doorgaans nieuwe games, updates voor bestaande titels en andere projecten binnen het Pokémon-universum onthuld tijdens een Pokémon Presents.

Waar kun je kijken?

De uitzending is live te volgen via de officiële Pokémon-kanalen op YouTube, Twitch, Instagram en TikTok. Fans kunnen daar terecht voor het laatste nieuws en updates rondom de franchise.

Met het 30-jarig jubileum in zicht lijkt 2026 een belangrijk jaar te worden voor Pokémon. Wat The Pokémon Company precies in petto heeft, wordt duidelijk tijdens de presentatie op 27 februari. Tot die tijd is het voor fans vooral speculeren over mogelijke onthullingen.