Call of Duty Warzone wordt op PlayStation 4 en Xbox One offline gehaald

Activision Blizzard en Infinity Ward kijken bij Call of Duty Modern Warfare 4 alleen nog naar de huidige generatie consoles. Vandaar dat ook Call of Duty Warzone offline zal worden gehaald op de PlayStation 4 en Xbox One.
Spelers van de Battle Royale hebben nog wel even de tijd om afscheid te nemen of over te stappen naar de versie voor de huidige generatie consoles. Call of Duty Warzone zal namelijk pas in het eerste seizoen van Call of Duty Modern Warfare 4 offline woerden gehaald op de PlayStation 4 en Xbox One.
Echter zal de game wel al op 4 juni van de digitale winkels van Sony en Microsoft worden gehaald (alleen voor de vorige generatie consoles, natuurlijk).
Volgens Activision begint het eerste seizoen “kort” na de release van Modern Warfare 4 op 23 oktober, waarmee “een jaar vol content en seizoensgebonden ervaringen” van start gaat. Zoals gebruikelijk zal Warzone de voortgang en content van de premium game integreren.
Call of Duty Modern Warfare 4 verschijnt op 23 oktober voor de PC, PlayStation 5, Xbox Series S/ X en Nintendo Switch 2 en is dus de eerste Call of Duty in meer dan een decennium dat niet op de PlayStation 4 en Xbox One komt. De game komt dus wel na de hybride console van Nintendo en draait volgens Infinity Ward “behoorlijk soepel”.