Call of Duty Modern Warfare 4 draait “behoorlijk soepel” op Switch 2

Voor sommige kwam het misschien als een verrassing dat Call of Duty Modern Warfare 4 niet op de PlayStation 4 of Xbox One komt, maar wel op de Nintendo Switch 2. Echter klinken de eerste berichten hoopgevend over de port voor Nintendo’s hybride console.

Naast de terugkerende, op zichzelf staande extractiemodus DMZ, heeft de aankondiging van een Switch 2-versie veel aandacht getrokken. Hiermee worden recente geruchten bevestigd: voor het eerst sinds Call of Duty: Ghosts op de Wii U in 2013 zal Call of Duty speelbaar zijn op een Nintendo-console. Modern Warfare 4 voor de Switch 2 verschijnt tegelijk met de andere versies.

In een gesprek met VGC voorafgaand aan de aankondiging van Modern Warfare 4, vertelde Jack O’Hara, hoofd van de Infinity Ward-studio, hoe enthousiast hij was over de terugkeer van de franchise naar Nintendo.

“Het is geweldig om terug te zijn op een Nintendo-platform. Het is altijd leuk om op een nieuw platform uit te komen, vooral op een draagbaar platform… maar voor ons is Nintendo echt super spannend.”

Het blijkt dat O’Hara, Call of Duty en Nintendo een lange geschiedenis samen hebben: “Ik heb gewerkt aan de Wii U-versies van een aantal Call of Duty-games, helemaal terug tot de Nintendo DS – ik werkte samen met n-Space aan Call of Duty 4 – dus het is spannend om terug te zijn op een Nintendo-platform.”

Hoewel de antitrustzaak van Microsoft in 2023 al aantoonde dat de militaire shooter uiteindelijk op Nintendo-platforms zou verschijnen, biedt de aankondiging van vandaag de definitieve bevestiging.

Wat de prestaties betreft, vertelt O’Hara in hetzelfde gesprek dat hij onder de indruk is van de Switch 2 en dat de prestaties gunstig zijn in vergelijking met de andere versies van de huidige generatie.

Call of Duty Modern Warfare 4 verschijnt op 23 oktober voor de PC, PlayStation 5, Xbox Series S/ X en de Nintendo Switch 2.