Eerste Call of Duty game voor de Switch zo “bijna klaar zijn” en snel uitkomen

In februari 2023 tekende Microsoft een deal met Nintendo om Call of Duty “minstens 10 jaar” naar Nintendo’s platformen te brengen, maar twee jaar later staat Nintendo nog met lege handen. Echter lijkt het erop dat het niet lang zo het geval zal zijn.

Volgens journalist Jez Corden van Windows Central is er al enige tijd een Call of Duty voor de Switch in ontwikkeling en zal het “niet lang meer duren” voor deze uitkomt. Hij heeft blijkbaar van zijn bronnen vernomen dat de game binnen enkele maanden zal verschijnen.

I thought it was too hard to shrink the game for Switch 2 and is why there is no version yet.

If Switch 2 supported SSD it wouldn’t be a problem. Wii U supported 2 x 2 TB SSD’s at the same time already at console launch in 2012… — Ventilator (@V3nti1at0r) December 22, 2025

The first CoD Switch version is nearly done and launching in a few months — Jez (@JezCorden) December 22, 2025

Corden legt uit dat het probleem te maken had met het gebrek aan dev-kits voor de Nintendo Switch 2, een kwestie die al vóór de lancering van de console in juni algemeen bekend was. De journalist heeft niet uitgelegd welke Call of Duty-titel naar de Nintendo Switch 2 wordt geporteerd, waardoor fans zelf moeten speculeren. Er is een lange lijst met titels om uit te kiezen. Het zou Call of Duty Warzone kunnen zijn, wat de snelste acceptatie op de Nintendo Switch 2 zou bevorderen, of het zou een recentere release zoals Black Ops 6 kunnen zijn.