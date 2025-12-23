Call of Duty Black Ops 7 Switch 2
Gerucht

Eerste Call of Duty game voor de Switch zo “bijna klaar zijn” en snel uitkomen

Joey Hasselbach

Previous Article
Volgens Bloober Team zou de visie van Project M "alleen op Nintendo-hardware kunnen bestaan"
No Newer Articles
Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Widget Title
Assassin's Creed Shadows, Star Wars Outlaws
Review: Assassin’s Creed: Shadows – een ambitieuze port
Kirby Air Riders releasedatum
Review: Kirby Air Riders – complexiteit in zijn eenvoudigheid
Rennsport review
Review: Rennsport – meer Early Access dan volwaardige game
Hyrule Warriors Age of Imprisoment review
Review: Hyrule Warriors – Age of Imprisonment
Gamingnation

Gamingnation 2024 | Privacybeleid | Vacatures | Contact |