Volgens Bloober Team zou de visie van Project M “alleen op Nintendo-hardware kunnen bestaan”

In een interview heeft het Poolse Bloober Team wat kleine details onthuld over de Nintendo exclusieve game “Project M”.

In een interview met Nintendo Insider bespreekt de CEO van Bloober Team verschillende onderwerpen, waaronder de mogelijkheid om Cronos: The New Dawn naar de Nintendo Switch 2 te brengen, de kans dat hun andere games ook naar de nieuwe console komen, en meer. Hij onthulde tevens dat het mysterieuze Project M alleen mogelijk is op Nintendo-hardware.

Zo wordt Piotr Babieno gevraagd naar wat spelers kunnen verwachten van de exclusieve Nintendo-horrorgame Project M. Daarop antwoordde Babieno dat het erg moeilijk voor hem is om “niet te onthullen wat Project M precies inhoudt, maar dat het nu nog te vroeg is om erover te praten.” De ontwikkelaars zijn er echter van overtuigd dat ze “zeer binnenkort” de eerste details kunnen delen.

Babieno gaf nog wat extra informatie voordat hij het onderwerp Project M afrondde. De CEO onthulde dat fans van Resident Evil, Silent Hill, Limbo en Eternal Darkness zich meteen thuis zullen voelen in deze game. Project M introduceert “een gedurfde wending” en iets wat “nog geen enkele horrorgame eerder heeft gedaan.” Tot slot concludeerde de CEO van Bloober dat de “visie” voor deze game “alleen op Nintendo-hardware tot zijn recht kon komen”.