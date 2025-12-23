Bloober Team Switch 2 games Project M
Nieuws

Volgens Bloober Team zou de visie van Project M “alleen op Nintendo-hardware kunnen bestaan”

Joey Hasselbach

Previous Article
007 First Light uitgesteld naar mei 2026
Next Article
Eerste Call of Duty game voor de Switch zo "bijna klaar zijn" en snel uitkomen
Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Widget Title
Assassin's Creed Shadows, Star Wars Outlaws
Review: Assassin’s Creed: Shadows – een ambitieuze port
Kirby Air Riders releasedatum
Review: Kirby Air Riders – complexiteit in zijn eenvoudigheid
Rennsport review
Review: Rennsport – meer Early Access dan volwaardige game
Hyrule Warriors Age of Imprisoment review
Review: Hyrule Warriors – Age of Imprisonment
Gamingnation

Gamingnation 2024 | Privacybeleid | Vacatures | Contact |