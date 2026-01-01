Bloober Team gaat op 15 februari een nieuwe game onthullen

Silent Hill 2 remake-ontwikkelaar Bloober Team gaat volgende maand een nieuwe game onthullen en heeft alvast een teaser website online gegooid.

Er is nog geen informatie over de game onthuld, maar op de site RemosdNeulSerorehsoOvamCeyerd.com is een countdown begonnen die in de nacht van 15 februari op 16 februari 2026 (om precies middernacht Nederlandse tijd) zal eindigen. Ook staat er de tekst “Durf in de duisternis te gluren” in een Tweet van de ontwikkelaar.

Dare to peek into the darkness… 💀 https://t.co/t1HYo7IDml#BlooberTeam pic.twitter.com/WuAgE7s65E — Bloober Team | Layers Of Fear OUT NOW on Switch 2 (@BlooberTeam) January 1, 2026

Het zou zo maar kunnen zijn dat het hier om de game gaat die men exclusief voor de Switch maakt. Onlangs gaf de ontwikkelaar al wat hints over de game en liet weten dat deze ook speciaal gemaakt is voor Nintendo’s hybride console. Deze game gaat nu nog door het leven als Project M, maar daar zal volgende maand dus verandering in kunnen komen.