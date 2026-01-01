Marvel’s Blade, Far Cry 7 en meer games waar we dit jaar van willen horen

We raken de laatste jaren wel gewend dat er games aangekondigd en daarna weer van de aardbodem te verdwijnen. We hebben weer een lijst met games waar we van hopen dit jaar weer iets te vernemen.

Fable

Vorig jaar liet Microsoft weten een grote herstructurering bij de Xbox-divisie door te voeren en werden games als Everwild en Perfect Dark geannuleerd. Gelukkig bleef de nieuwe Fable buiten schot, maar we hebben al bijna een jaar niks meer van de game vernomen. Wellicht dat we deze maand nog wat horen over het nieuwe avontuur in Albion, want Microsoft komt weer met een Xbox Developer Direct.

Marvel’s Blade

Tijdens de Game Awards van 2023 kondigde Bethesda en Arkane Lyon Marvel’s Blade aan. De third person actiegame is nog steeds in ontwikkeling en tot nu toe klinkt het erg positief wat we van de medewerkers horen. Echter willen we nu toch ook wel weer eens iets concreets zien van de game, zoals gameplay en een releasedatum!

Far Cry 7

Ubisoft lijkt na Assassin’s Creed Shadows de weg naar boven weer in te hebben gezet, maar moet daarnaast nog maar eens laten zien om meer grote games te kunnen maken. Dat zou natuurlijk heel goed kunnen met Far Cry 7. Hoewel de game nog niet officieel is aangekondigd, is er al zo veel over geroddeld dat we wel zeker zijn dat de game er ooit gaat komen. Word 2026 het jaar dat we hem eindelijk gaan zien?

Splinter Cell remake

Wat we over Far Cry 7meldden geldt eigenlijk ook voor de Splinter Cell remake, alleen werd die game wel officieel aangekondigd. We hadden vorig jaar al gehoopt iets van de remake te horen, maar dat was niet het geval. Geen nieuws kan soms ook goed nieuws betekenen, natuurlijk. Echter wordt het wel tijd dat Ubisoft iets van de game gaat laten zien, nadat het bedrijf vorig jaar tijdens grote shows zo goed als afwezig leek.

Iron Man

EA Motive heeft al een behoorlijke topper afgeleverd in de vorm van de Dead Space remake, maar is ook al enige tijd bezig met een Iron Man-game. Het team moest vorig jaar echter wel helpen met de ontwikkeling van Battlefield 6 en daardoor werd de ontwikkeling van het avontuur van Tony Stark intern uitgesteld. Nu Marvel games al jaren enorm goed lijken te scoren, kunnen wij niet wachten om de eerste gameplay ervan te zien!