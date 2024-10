Remake Splinter Cell volgens Insider Gaming nog steeds in ontwikkeling

Bronnen van Insider Gaming hebben laten weten dat de remake van Splinter Cell stappen maakt en ergens in 2026 moet verschijnen.

Ubisoft liet in 2021 weten aan een remake van de uit 2002 stammende stealthgame Splinter Cell te werken. Het laatste wat we hebben vernomen, is dat het verhaal wordt herschreven voor een “moderne publiek” en sindsdien is het opmerkelijk stil. Wel maakte Sam Fisher in de tussentijd een aantal gastoptreden en werd de IP gebruikt in de shooter xDefiant.

Volgens Insider Gaming is de lange stilte geen reden voor paniek en is. De game is nog steeds in ontwikkeling en leeft onder de codenaam North.

De game wordt gebouwd op Ubisoft eigen Snowdrop Engine, in tegenstelling tot de Unreal Engine waar de games voorheen op draaide. Dit kondigde de uitgever overigens al aan tijdens de onthulling van de game.

De bronnen verwachten de game pas op zijn vroegst in 2026, maar zeggen zelf dat daar nog geen peil op te trekken is.