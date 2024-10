Concord krijgt updates, Tomb Raider 4-6 krijgen remaster trilogie en meer in overig nieuws week 41

En toen stond het weekend alweer voor de deur, maar zoals je van ons gewend bent, hebben we alle overige nieuwtjes van de week voor jullie op een rijtje gezet!

Nieuws

Goed nieuws voor degene die Assassin’s Creed Valhalla op Steam spelen en eigenlijk de achievements wilde ontgrendelen. Vanaf deze week is dit mogelijk! De game verscheen in 2022 al in de digitale winkel van Valve, maar had tot voorheen geen ondersteuning voor achievements, maar dat is dus nu aangepast.

Dit weekend meldde we al dat Saber Interactive aan een Avatar-game werkte, maar je hoeft de game voorlopig niet te verwachten. In een podcast meldt Doug Rosen, de senior vicepresident van ‘Games & Emering Media’ van Paramount, dat de game pas op zijn vroegst in 2027 of 2028 zal verschijnen.

Quantic Dream heeft laten weten dat er van Detroit: Become Human maar liefst 10 miljoen exemplaren zijn verkocht.

We are so proud to announce that the Detroit: Become Human community keeps growing every day. We are now 10 MILLION 🤩 Thank you all for your love and your loyalty 💙 pic.twitter.com/oEJ4hk8FJ9 — Quantic Dream (@Quantic_Dream) October 7, 2024

Goed nieuws voor Atlus, dat deze week de turn-based RPG Metaphor: ReFantasio uitbracht. In 24 uur tijd vlogen er namelijk 1 miljoen exemplaren van de game over de (digitale) toonbank.



Opmerkelijk nieuws: Concord krijgt al weken updates op Steam, ondanks dat de game al binnen twee weken na release offline gehaald werd. Gamers denken nu dat de hero shooter een comeback gaat maken als free-to-play game. Zouden jullie hem dan nog een kans geven?!

Nintendo heeft een mysterieuze playtest voor Nintendo Switch Online gepland staan. Deelnemers konden zich deze week aanmelden, maar moesten wel eerst een NDA tekenen om toegang te krijgen tot de desbetreffende software. Helaas zullen we hier dus niks over horen, totdat of Nintendo iets aankondigt of dat een van de deelnemers toch “per ongeluk” zijn mond voorbij praat.

[NSO – Playtest] Note: players will not be allowed to talk about the contents of the playtest. You must accept an NDA before the software can be downloaded. (Pretty sure there will be people who post to social media about it within the first 5 minutes regardless…) pic.twitter.com/uhvmwFs4Q9 — OatmealDome (@OatmealDome) October 10, 2024

Serie/ fimnieuws

Het filmen van de Until Dawn is afgerond, laat regisseur David F. Sandberg weten op Instagram. Helaas is er nog geen releasedatum onthuld, maar dat kan nog wel even duren, aangezien er nog veel monteerwerk moet worden verricht.

The ‘UNTIL DAWN’ movie has wrapped filming. pic.twitter.com/ZxQFeH19Kt — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) October 5, 2024

Trailers

Terwijl alle Nintendo-fans met smart zitten te wachten op de onthulling van de Switch-opvolger, kwam Nintendo deze week met de onthulling van hele andere hardware. Men komt namelijk met de Alarmo, een wekker die je wakker maakt met de muziek uit vijf verschillende games (waaronder Splatoon 3 en Super Mario Odyssey). De wekker is eerst verkrijgbaar voor Nintendo Switch Online-abonnees en zal begin volgend jaar voor iedereen verkrijgbaar zijn voor nog geen 100 dollar (dat wordt waarschijnlijk tussen de 120 en 130 euro).

De Sims 4 krijgt op 31 oktober een nieuwe expansion genaamd Leven en Dood en in een trailer laat EA zien wat voor een bovennatuurlijk avontuur op je te wachten staat.

Op 25 oktober 2024 verschijnt Call of Duty Black Ops 6 en om je alvast in de stemming te brengen, heeft Activision de launch trailer van de game vrijgegeven.

Ook verschijnt er deze maand Life is Strange: Double Exposure en daar werd deze week een nieuwe trailer van vrijgegeven.

Metaphor: ReFantasio verscheen deze week ook en daarvan werd ook een launch trailer van vrijgegeven.

LEGO Harry Potter verscheen jaren geleden (2016) al voor de PlayStation 4, Xbox One en PC, maar is sinds deze week is er een remaster speelbaar op de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/X.

Aspyr komt op 14 februari met nog meer Tomb Raider remasters. Tomb Raider: The last Revelation, Tomb Raider: Chronicles en Tomb Raider: The Angel of Darkness zullen namelijk vanaf die dag verkrijgbaar zijn voor de PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Series S/X en Nintendo Switch. De games zullen als pakket te koop zijn voor nog geen drie tientjes.

Dat is overigens niet de enige remaster die Aspyr deze week heeft onthuld. Star Wars Episode 1: Jedi Power Battles zal namelijk ook een likje verf krijgen. De game kwam oorspronkelijk uit in 2000, maar zal vanaf 23 januari 2025 naar de PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Series S/X en Nintendo Switch komen.

De free-to-play VR shooter Frenzies is sinds deze week verkrijgbaar in de Meta Horizon Store voor de Meta Quest 2 en 3. De kleurrijke shooter verschijnt daar als Early Access game, maar ziet er nu al veelbelovend uit!