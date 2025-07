Game Mania komt snel terug, naweeën Xbox ontslagen en meer in overig nieuws week 27

De werkweek zit er weer op en gelukkig is het tempratuurtje wat aangenamer dan begin deze week. Voor wij gaan genieten van ons weekend hebben we uiteraard weer de overige nieuwtjes van de week voor jullie!

Nieuws

Goed nieuws voor degene die Game Mania gemist hebben: de retailer gaat vanaf de tweede helft van juli verder als webshop. Dat heeft het bedrijf laten weten via hun eigen website.

Er kwamen deze week geruchten naar boven waarin gesuggereerd werd dat Phil Spencer na de release van de volgende generatie Xbox consoles zou opstappen als chef Xbox. Echter ontkent Microsoft dit in een statement aan The Verge.

Wel verlaten enkele kopstukken van Rare en Zenimax het bedrijf, nadat er een flinke ontslagronde is geweest. Zo verlaat Zenimax Online Studios president Matt Firor de studio, maar ook Gregg Mayles (die al 35 jaar werkzaam was bij Rare) en Louise O’Connor (die vanaf Conker’s Bad Fury Day bij dezelfde studio werkte).

Please read this update from ZOS President, Matt Firor. pic.twitter.com/M00G1QZZrH — ZeniMax Online Studios (@ZeniMax_Online) July 2, 2025

Konami laat in eFootball de modus Time Leap Trials terugkeren. Dit ten ere van het dertig jarig bestaan van de serie, dat ooit begon als Goal Storm. In de modus moeten spelers zo snel mogelijk een doelpunt scoren tegens computergestuurde tegenstanders.

That old-time fun is back. Play the Time Leap Trials, a time attack Event using player models recreated from the series’ early days. Aim for the best time, and get rewards by scoring quickly. What’s your fastest ever?🔥#eFootball pic.twitter.com/Rk9F8pGK0d — eFootball (@play_eFootball) June 26, 2025

Goed nieuws voor degene die uitkijken naar Hell is Us. De game is namelijk goud gegaan en dat betekent dat de game ruim op tijd klaar is voor diens release op 4 september. De game komt dan naar PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.

Heb je nog geen PlayStation 5 in huis, omdat je wacht op een leuk prijsje? Dan is de Call of Duty Black Ops 6 bundel met de digitale PlayStation 5 misschien wel iets voor jou! De bundel kost namelijk €399,99 en is te vinden in de online shop van Sony. Eerder dit jaar werd de prijs van de console omhoog gegooid naar €449,99, dus veel goedkoper dan dit zul je hem voorlopig niet vinden. Tenzij je op marktplaats kijkt, natuurlijk.

Square Enix heeft nieuwe artwork van Final Fantasy 9 gedeeld. De game viert maandag zijn 25 jarige bestaan en fans hopen al jaren op een volledige remake van de game. Er wordt daar overigens ook al jaren over gespeculeerd. Zou het aankomende maandag dan raak zijn?!

Adventure takes root at the Iifa tree as heroes look on in this brand-new artwork commemorating 25 years of Final Fantasy IX, illustrated by character designer Toshiyuki Itahana. pic.twitter.com/X2WyywttLA — FINAL FANTASY (@FinalFantasy) July 2, 2025

Kuja takes stand in the Iifa Tree in this new Final Fantasy IX 25th anniversary illustration by character designer Toshiyuki Itahana. pic.twitter.com/CuW11xd8CF — FINAL FANTASY (@FinalFantasy) July 1, 2025

Helldivers 2 mag dan volgende maand naar de Xbox Series S en X komen, maar dat wil nog niet betekenen dat de game ook op Xbox Game Pass komt. Hoewel fans dit hadden gehoopt laat de community manager van Arrowhead weten dat de “zeker niet” gaat gebeuren.

Serie/ fimnieuws

Neil Druckmann gaat niet meer helpen bij The Last of Us serie van HBO. De director van de gelijknamige game en president van Naughty Dog wil zich namelijk focussen op de games die de ontwikkelaar maakt, met name Intergalactic: the Heretic Prophet.

In een interview met Game Busisness laat voormalig Sony topman Shuji Utsumi weten dat Sony in de jaren ’90 heeft geprobeerd om Crash Bandicoot op het witte doek te krijgen. Helaas voor hen was er destijds geen animo voor een film van wat toen werd gezien als de mascotte van de eerste PlayStation.

Michael Madsen is afgelopen donderdag op 67 jarige leeftijd overleden aan een hartstilstand. De acteur stond bekend van films als Reservoir Dogs en en Kill Bill. Gamers kennen hem wellicht als Antonio “Toni” Cipriani uit GTA 3 of John Tanner uit Driver 3, Daud uit Dishonored, Michael ‘Finn’ O’Leary uit Call of Duty: Black Ops 2 of Travis Baker uit Crime Boss: Rockay City.

“Reservoir Dogs” and “Kill Bill” actor Michael Madsen has died at 67 years old. His managers released the following statement: “In the last two years Michael Madsen has been doing some incredible work with independent film including upcoming feature films ‘Resurrection Road,’… pic.twitter.com/MhtxRLikvU — Variety (@Variety) July 3, 2025

EA gaat de servers van Anthem vanaf 16 januari 2026 voorgoed offline halen. Spelers kunnen tot die tijd nog online spelen, maar inmiddels geen in-game valuta meer aanschaffen. Mocht je dat nog wel hebben, kun je dat wel nog opmaken. Anthem verscheen in 2019 en werd gemixt ontvangen, voornamelijk door veel bugs. De ontwikkelaar werkte daarna nog aan een vernieuwde versie, maar deze heeft helaas nooit het daglicht mogen zien.

Over een relaunch gesproken: Build a Rocket Boy wil het geplaagde Mindseye in de toekomst opnieuw uitbrengen. De game werd geplaagd door allerlei bugs en was ook qua verhaal en gameplay niet de meest indrukwekkende game. Toch ziet Leslie Benzies mogelijkheden om terug te slaan. Immers lag de fout bij “interne en externe fraudeurs” die de game zouden gesaboteerd hebben.

Capcom heeft de mobiele strategiegame Resident Evil: Survival Unit aangekondigd. Hoewel er nog weinig details bekend zijn, telt de uitgever wel af naar een livestream die in de nacht van 10 op 11 juli zal worden gehouden. Word dus vervolgd!

Trailers

Jack Black keert in Tony Hawk Pro Skater 3 + 4 terug als agent Dick en zal ook mee skaten in de game. In een nieuwe trailer heeft Activision Blizzard meer info gegeven!

Destiny: Rising de mobiele free-to-play rpg-shooter zal op 28 augustus naar iOS en Andrioid komen. De game speelt zich in een alternatieve tijdlijn af en na de Dark Age-tijdperk. Middels de onderstaande trailer werd de releasedatum aangekondigd.



Geruchten

Volgens Fred Russell, voormalig medewerker van Turn 10, werkt de studio sinds de ontslagronde bij Microsoft nog alleen als ondersteunende team aan de Forza Horizon-games.