Er zou mogelijk een uitbreiding voor Hogwarts Legacy in ontwikkeling zijn

Insider Gaming heeft van haar bronnen vernomen dat Warner Bros aan een uitbreiding werkt van Hogwarts Legacy.

De website claimt dat de uitbreiding van de game verschijnt in de Definitive Edition van Hogwarts Legacy en dat deze 10 tot 15 extra uur aan content aan de game toevoegt. Hierbij moet je denken aan een nieuw verhaal, nieuwe quest, activiteiten en outfits.

De extra content zal overigens ook als DLC verkocht worden voor degene die de game al in huis hebben. Het is nog niet bekend wanneer de DLC precies moet verschijnen, maar deze zou “ergens in 2025” verwacht worden.

Warner Bros zou wel een succes kunnen gebruiken na het fiasco dat Suicide Squad: Kill the Justice League heet en de DLC voor Hogwarts Legacy zou daar een groot deel goed van kunnen maken. Immers was de game de best verkopende game van afgelopen jaar en wist het daarmee games als The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom achter zich te houden. Volgens de bronnen van Insider Gaming moet de DLC ergens tussen de 20 en 30 euro gaan kosten.

Vooralsnog zouden we het geheel met een korrel zout nemen. Immers heeft Warner Bros al laten weten dat er een opvolger van Hogwarts Legacy in ontwikkeling is. Hoe dan ook zullen wij het op de voet volgen!