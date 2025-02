“Wonder Woman game was uitgebreid en mooi”

Simone adviseerde de ontwikkelaar bij de ontwikkeling van de game, die volgens haar niet alleen uitgebreid was, maar ook mooi. Dat heeft ze deze week namelijk op social media platform X laten weten. In een bericht schrijft ze namelijk:

“Het zag er prachtig uit. Ik ga vanwege verschillende redenen geen details geven, maar we deden niet alleen ons best om een geweldige game, maar ook een geweldige Wonder Woman-game te maken.”

De ontwikkelaar zou alles hebben gegeven bij de ontwikkeling van de game, maar dat mocht helaas niet baten.

“Ik weet niet of ik ooit met een team heb gewerkt dat zoveel gaf om het perfectioneren van het eindresultaat. Iedereen wilde de beste game ooit maken. Soms geef je alles en werkt het gewoon niet.”

Monolith was volgens Jason Schreier voor de Wonder Woman game bezig met een nieuw IP dat Legacy heette. De game zou echter geen enthousiaste reactie krijgen van Warner Bros en daardoor geannuleerd worden. Later werd uiteindelijk de ontwikkelaar aan de Wonder Woman game gezet. Deze zou in het begin gebruik maken van het Nemesis systeem, maar voor het geannuleerd werd zou het meer een traditioneler actie-avonturen game zijn geworden in de stijl van God of War. Helaas zullen we de game nooit te spelen krijgen, aangezien de game is geschrapt.

And all of that was because of the team. Everyone who worked on it brought their a-game. Programmers, artists, designers, everyone. I don’t know that I have ever worked with a team that cared more about making sure the end product was perfect.

— Gail Simone 💙💛 (@GailSimone) February 26, 2025