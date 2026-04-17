LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight video verwelkomt je in de Batcave

Volgende maand kunnen we dan eindelijk (weer) aan de slag met LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight. In een dev diary vertelt ontwikkelaar TT Games alles over de Batcave.

Onder Wayne Manor is natuurlijk de Badcave en naast dat het de thuisbasis is voor de Dark Knight is het ook de plek waar je in de game je hele verzameling kunt uitstallen. Denk hierbij aan de collectie Batmobielen, maar ook de 100 verschillende outfits.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight verschijnt op 22 mei voor de PC, PlayStation 5, Xbox Series S/ X en Nintendo Switch 2.