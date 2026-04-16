Battlefield 6 komt dit jaar met grootse levels en oorlog op zee!

Battlefield Studios laat vandaag weten na de community te hebben geluisterd. Ze hebben de roadmap voor dit jaar onthuld en daaruit blijkt dat er achter de schermen aan content wordt gewerkt voor Battlefield 6.

De community vraagt al sinds de open bèta van de game om grotere levels en hoewel er een viertal bij de lancering zaten, bleek dit eigenlijk te weinig om lang vermaakt te blijven met de game. Battlefield 6 kende al snel na de lancering van de game en de release van het eerste in-game seizoen flinke dalingen qua spelers, maar de ontwikkelaar denkt hen weer te overtuigen met de content die in de komende seizoen zullen komen.

Seizoen 3 herintroduceert twee favoriete levels

In mei zal het derde seizoen van Battlefield 6 verschijnen en dan verschijnt ook al meteen een groot level namelijk een remake van de Battlefield 4-map Golmud Railway, die nu Railway to Golmud heet. Deze vernieuwde versie zou nog groter zijn dan het origineel en daardoor ook al groter dan de levels die nu in de game zitten

Daarnaast verschijnt ook een kleiner level, namelijk een remake van Grand Bazaar, die nu Cairo Bazaar heet. Dit level zou meer garant moeten staan voor intense gevechten inclusief beperkte voertuigen die de gameplay dynamischer moeten maken.

Voor Redsec zal in Season 3 ook Ranked play worden toegevoegd, inclusief exclusieve beloningen en een nieuwe solo matchmaking-optie.

Seizoen 4 laat spelers op zee oorlog voeren!

In het vierde seizoen, dat in juli van start zal gaan, laat spelers weer ouderwets oorlog voeren op zee. Dat doen ze met de herintroductie van Wake Island, maar ook met Tsuru Reef dat door de ontwikkelaars wordt omschreven als het grootste Battlefield 6 level ooit.

Tijdens de gevechten op zee kunnen spelers onder andere aircraft carriers verwachten, maar ook nieuwe watergebaseerde voertuigen en een dynamisch golfensysteem dat invloed zal hebben op het richten met je wapen.

Seizoen 5 wordt een feestelijke traktatie

Het vijfde seizoen is nog een mysterie, want behalve dat er drie nieuwe levels zullen verschijnen (wat een unicum is), werd er alleen mysterieuze concept art vrijgegeven.

Naast dat er nog meer content voor de game verschijnt (zo zullen de levels New Sobek City en Blackwell Fields worden voorzien van een remake), zullen de teams de game ook blijven voorzien van updates om de ervaring te verbeteren. Zo kun je in de komende maanden persistent servers verwachten met een volwaardige server browser, maar ook leaderboards, spectator mode, platoons en proximity chat.

Daarnaast zal men constant na de community luisteren en de feedback ten harte nemen en uiteraard verwerken in updates voor de game. We zijn stiekem wel erg benieuwd