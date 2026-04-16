Ubisoft lekt Assassin’s Creed Black Flag Resynched in launcher

De onthulling van Assassin’s Creed Black Flag Resynched lijkt steeds dichterbij. Ubisoft had vandaag namelijk per ongeluk een pagina van de game in hun launcher geplaatst.

Helaas wel met nadruk om had, want de pagina is alweer offline gehaald. Echter wisten Redittors snel wat screenshots te maken zodat ook wij het nog konden inzien. De pagina was voorzien van nieuwe artwork en daarop is Kenway te zien in een zwart met gouden outfit. De omschrijving van de game die erbij stond meldde overigens alleen maar:

“Set sail for the Caribbean. (Re)play this classic swashbuckling adventure on Day 1 with Ubisoft+ Premium.”

– Ubisoft

Er wordt al maanden gespeculeerd over een mogelijke onthulling van de game en deze zou halverwege april moeten komen. Tot vandaag hield Ubisoft daar nog altijd de kaken op elkaar, maar met het plaatsen van de pagina lijkt de aankondiging nabij.

Assassin’s Creed Black Flag Resynched zou gepland staan om in het tweede kwartaal van het fiscale jaar 2027 te verschijnen. Dat betekent dat deze ergens tussen juli en september zou moeten verschijnen. Al wordt op internet een release in juni vaak genoemd.

Zodra we meer horen over de remake van Black Flag laten we het jullie uiteraard weten!