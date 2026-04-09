Assassin’s Creed Black Flag remake wordt mogelijk volgende week aangekondigd

De aankondiging van Assassin’s Creed Black Flag Remake zou heel dichtbij zijn en dat is niet de eerste keer dat we dit horen.

Dit keer meldt ResetERA-gebruiker BlackBate dat Assassin’s Creed Black Flag Resynched volgende week wordt onthuld. De aankondiging zou momenteel gepland staan voor 16 april.

Insider Gaming liet eerder ook al weten, vernomen te hebben dat de aankondiging al enige tijd gepland staat voor 16 april en noemt de releasedatum “midden april” regelmatig in de Insider Gaming-podcast.

Volgens interne documenten die Insider Gaming in handen heeft gekregen, staat de game gepland voor een release in het tweede kwartaal van fiscaal jaar 2027. Dat zou betekenen dat deze ergens tussen juni en augustus van dit jaar moet verschijnen. Sommige bronnen suggereren dat de game in juli uitkomt, maar gezien de neiging van Ubisoft om games uit te stellen of zelfs helemaal te annuleren, raden we aan deze datum met een korreltje zout te nemen.

We zijn benieuwd wanneer Ubisoft alvast een vooraankondiging gaat doen. Helemaal als de aankondiging volgende week al plaats moet vinden. Echter houden we de pot zout vooralsnog bij de hand.