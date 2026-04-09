We Were Here Tommorow demo is nu speelbaar

Voor wie het nog niet weet: We Were Here Tomorrow is een aankomend coöperatief puzzelavontuur ontwikkeld door Total Mayhem Games, dat in 2026 zal verschijnen. Voorafgaand aan de release bieden de ontwikkelaars de mogelijkheid om de game uit te proberen via hun nieuwste Steam-demo, waarover je hieronder meer kunt lezen.

Tijdens de Triple-i Initiative Showcase heeft Total Mayhem Games aangekondigd dat de demo van We Were Here Tomorrow vanaf vandaag beschikbaar is. De aankondiging bevatte ook een gloednieuwe trailer, die geïnteresseerden hieronder kunnen bekijken.

We Were Here Tomorrow is een spel waarin twee spelers hersen krakende puzzels oplossen, maar alleen kunnen communiceren via walkie-talkies. Je moet elkaars ogen, oren en verstand zijn om deze asymmetrische puzzels op te lossen, en teamwork is essentieel in dit spel.

Bovendien zijn er verschillende personagevaardigheden die spelers kunnen uitproberen, elk voor een andere unieke uitdaging. Het verhaal speelt zich af in een retro-futuristische faciliteit vol onbekende gebieden, geavanceerde technologie en duistere geheimen. De releasedatum van het spel werd niet bekendgemaakt tijdens de presentatie.