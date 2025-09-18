We Were Here en We Were Here Too nu verkrijgbaar op de Nintendo Switch

Total Mayhem Games heeft de eerste twee delen van de We Were Here serie op de Nintendo Switch uitgebracht. De derde (We Were Here Together) volgt op 9 oktober. Om de lancering te vieren, is de launch trailer vrijgegeven!

Om de lancering te vieren, is We Were Here verkrijgbaar met 90% korting, terwijl We Were Here Too 5% korting biedt. Spelers die beide titels tegelijk kopen, profiteren bovendien van 5% extra loyaliteitskorting.

Spelers kunnen het derde deel van de serie, We Were Here Together, op 25 september alvast kopen in de Nintendo eShop. Van 25 tot en met 28 september is er ook een demo te spelen op de stand van Total Mayhem Games op de Tokyo Game Show. De release van We Were Here Together volgt op 9 oktober.