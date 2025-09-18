Marvel 1943: Rise of Hydra vroege gameplay en screenshots gelekt

Marvel 1943: Rise of Hydra heeft dan wel twee trailers gekregen, maar nog niet eerder werd er gameplay getoond. Nu zijn er wel beelden en screenshots gelekt van een vroege versie van de game.

De clip is te zien op Mp1st en toont een aantal seconden aan gameplay. Let op: het gaat wel om een vroege versie van de game en het is dus niet representatief aan het uiteindelijke product. De website claimt dat de beelden van een ontwikkelaar komt die aan de game werkt. Naast de beelden zijn er ook al screenshots van de game gelekt en die kun je op deze site bekijken.

Dit voorjaar werd de game uitgesteld naar het voorjaar van 2026, aangezien het eigenlijk de bedoeling was dat deze nog voor de feestdagen zou gaan verschijnen. “Deze extra tijd geeft ons de kans om de game extra bij te schaven en er voor te zorgen dat we jullie de best mogelijke ervaring bieden, eentje die voldoet aan onze visie.”

Marvel 1943: Rise of Hydra werd in 2022 al aangekondigd als een titellozse Marvel-game. Toch wisten we toen al dat Captain America en Black Panther van de partij zouden zijn en dat de game zich ten tijden van de tweede Wereldoorlog afspeelt. Naast Black Panther en Captain America besturen spelers ook de Amerikaanse soldaat Gabriel Jones en Nanali, de leider van het Wakanda Spy Network.

De game wordt dus ontwikkeld door Skydance Interactive en het verhaal is geschreven door Amy Hemmig, die bekend staat om haar rol bij Uncharted en The Last of Us. De game is gebouwd met Unreal Engine 5 en zal naar de PC en “moderne consoles” komen.