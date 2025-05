Marvel 1943: Rise of Hydra uitgesteld naar begin 2026

Skydance Games heeft laten weten dat Marvel 1943: Rise of Hydra is uitgesteld naar begin 2026. De game stond oorspronkelijk gepland voor dit najaar, maar de ontwikkelaar heeft meer tijd nodig.

Op X laat de ontwikkelaar weten dat de extra tijd die ze hier meer krijgen gebruikt zal worden om de game nog meer te kunnen polijsten. Daarnaast wil de studio van voormalig Naughty Dog-schrijfster Amy Hennig de best mogelijke ervaring kunnen bieden, die past bij hun visie.

Important update regarding MARVEL 1943: Rise of Hydra. pic.twitter.com/cIACq7dqtz — Skydance Games (@SkydanceGames) May 13, 2025

We kunnen overigens binnenkort nieuws verwachten over Marvel 1943: Rise of Hydra. Wij gokken erop dat tijdens de Summer Game Fest iets van de game getoond gaat worden, gezien het bericht hierboven.

De game werd tijdens D23 in 2022 aangekondigd en werd vorig jaar officieel onthuld tijdens de GDC (Game Developer Conference). Sindsdien is het erg stil rondom de game, maar daar is nu op een goede manier verandering in gekomen.