Gerucht: Horizon 3 verschijnt in 2027; multiplayergame komt eerder

De website meldt dat X-gebruiker TCMFGames dat het derde deel over Nemesis zal gaan, mogelijk in 2027 zal verschijnen en een cross-gen release zal krijgen op de PlayStation 5 en 6.

Daarnaast meldt hij ook dat de multiplayergame, die onlangs ten onrechte als geannuleerd werd bestempeld, eerder zal verschijnen. Er gingen zelfs geruchten dat de game dit jaar zou verschijnen, maar we hebben tot op heden nog niks van de game gezien. Echter werd eerder dit jaar ontdekt dat de Amsterdamse ontwikkelaar nog naar personeel voor de game zocht.

Horizon 3 | PS5

— TCMFGames (@TCMF2) May 12, 2025