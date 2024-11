Horizon multiplayer game zou wel eens volgend jaar kunnen verschijnen

Guerrilla Games werkt niet alleen aan een opvolger van Horizon: Forbidden West, maar heeft ook nog een multiplayer game in hetzelfde universum in ontwikkeling. Deze zou wel eens eerder kunnen verschijnen dan je denkt.

Er is namelijk een vacature bij de Amsterdamse ontwikkelaar verschenen waarin men op zoek is naar een stagiaire. In de vacature van QA Intern staat vermeld dat deze nodig is voor de eerste helft van 2025 en dat het “voorbereiden voor lancering” van de multiplayergame een van de taken is die je voor je rekening krijgt.

Looks like Horizon Online is launching in 2025… Guerrilla is looking for an intern to help out with the online project during ’the first half of 2025′ and they’ll acquire ‘both theoretical knowledge and practical experience to ensure the game is prepared for launch’. We also… pic.twitter.com/k6LATRsQCm — JorRaptor (@Jorraptor) November 13, 2024

Het zou wel weer een typische Horizon release gaan krijgen, want alle voorgaande games hadden stevige concurrentie toen zij uitkwamen. Zo had Horizon Zero Dawn The Legend of Zelda: Breath of the Wild als concurrent en Forbidden West had Elden Ring. Nu lijkt ook de multiplayergame een behoorlijke concurrent te krijgen in de vorm van GTA 6/ GTA Online. Ze weten het toch weer voor elkaar te krijgen bij Guerrilla, toch?

Er zijn op het moment van schrijven nog weinig details van de multiplayer game van Horizon bekend. Wel weten we dat de game een “compleet nieuwe cast” aan personages zal introduceren en dat de game een “unieke en gestileerde” look zal hebben.