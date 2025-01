“NCSoft heeft Horizon MMO geannuleerd”

NCSoft dat volgens geruchten bezig zou zijn met een MMO in het Horizon-universum van Guerrilla Games zou nu deze game alweer geannuleerd hebben.

Over de game wordt al jaren gespeculeerd en het Zuid-Koreaanse NCSoft zou daar dus aan werken. NCSoft heeft met games als Blade & Soul en Guild Wars al jarenlang ervaring met MMORPG’s en zou dus aan een Horizon MMO werken dat op de Unreal Engine 5 draaide en de subtitel Land of Salvation had. Deze zou overigens in ontwikkeling zijn voor PC en mobiel (en dus niet voor de PlayStation 5).

Vandaag meldde het Koreaanse MTN (vertaald door Resetera) dat het project geannuleerd is. De game zou overigens niet de enige van de ontwikkelaar zijn die geschrapt is, nadat er een werd onderzocht hoe succesvol hun games in de toekomst kunnen worden.

Het gaat hier overigens niet om de Horizon multiplayer game, want die is namelijk in ontwikkeling bij Guerrilla Games. De Nederlandse studio gaf in 2022 te kennen het universum te verbreden met een multiplayer. In een vacature later bleekt dat deze game “nieuwe personages” zou introduceren, met een “unieke grafische stijl.”

Sony en live-servicegames zijn nog niet echt een succes gebleken. De platformhouder had maar liefst 12 van zulke games in ontwikkeling en daar zijn er inmiddels 9 van geannuleerd en is er een van uitgekomen en binnen twee weken offline gehaald.