Sniper Elite: Resistance, Far Cry New Dawn en meer naar Xbox Game Pass

Microsoft heeft laten weten welke games er in de rest van deze maand naar Xbox Game Pass zullen komen, maar ook zullen er enkele games de service verlaten.

Het jaar begon qua nieuwe games op Xbox Game Pass wat rustig, maar de komende tijd hebben abonnees genoeg games om naar uit te kijken. Vanaf vandaag kunnen zij al aan de slag met Lonely Mountain: Snow Riders (via Game Pass Ultimate en Game Pass voor PC, op Xbox Series-consoles, PC en cloud). Morgen komt daar ook de moba heroshooter Gigantic: Rampage Edition op Game Pass Ultimate, Standaard en Game Pass voor PC (voor console, PC en cloud), net als Starbound voor Game Pass Ultimate en Standaard voor de console en cloud.

De games Flock, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, Magical Delicacy, Tchia en The Case of the Golden Idol waren eerder al aan Game Pass Ultimate en/ of Game Pass voor PC toegevoegd, maar zijn vanaf morgen ook verkrijgbaar voor de Standaard versie.

Op 28 januari maakt Eternal Strands, de eerste game van de nieuwe studio van Dragon Age-regisseur Mike Laidlaw, zijn opwachting op Xbox Game Pass Ultimate en PC (op console, PC en cloud). Die game is net als Orcs Must Die! Deathtrap een day one release en laatstgenoemde zal ook voor dezelfde tiers verkrijgbaar zijn.

De dag erna (29 januari) zal de game Shady Part of Me aan Ultimate, Standard en Game Pass voor PC worden toegevoegd (voor console, pc en cloud). Op de een na laatste dag van de maand volgt daar ook nog de day one release van Sniper Elite: Resistance voor Ultimate en Game Pass voor pc. Tot slot eindigt Microsoft de maand met Citizen Sleeper 2: Starward Vector voor Ultimate en Game Pass voor PC (voor Xbox Series-consoles, pc en cloud) en Far Cry New Dawn voor Ultimate, Standard en Game Pass voor PC.

Op diezelfde dag zullen de volgende games de service verlaten, namelijk:

Anuchard

Broforce Forever

Darkest Dungeon

Death’s Door

Maquette

Serious Sam: Siberian Mayhem