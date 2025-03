Octopath Traveler 2, Atomfall en meer naar Xbox Game Pass

Microsoft heeft laten weten welke games er in de tweede helft van maart naar Xbox Game Pass zullen komen en daar vallen namen als Atomfall en Octopath Traveler 2 op!

In een bericht op Xbox Wire heeft de platformhouder laten weten welke games er nog voor het einde van de maand naar Xbox Game Pass zullen komen. Vandaag is de Early Access release van 33 Immortals via Game Preview voor Game Pass Ultimate- en Game Pass voor pc-leden beschikbaar (voor Xbox Series-consoles, pc en cloud). Morgen komen Octopath Traveler 2 en Train Sim World 5 naar Xbox Game Pass Standard (stonden overigens al op Xbox Game Pass Ultimate en PC).

Op 20 maart (donderdag) volgt Mythwrecked: Ambrosia Island voor Game Pass Ultimate, Game Pass voor pc en Game Pass Standard (op console, pc en cloud). De Blizzard Arcade Collection volgt op 25 maart en is een collectie van de oudere Blizzard games: Blackthorne, The Lost Vikings, The Lost Vikings 2, Rock N Roll Racing en RPM Racing. De game verschijnt voor alle Xbox Game Pass-abonnees en is ook speelbaar op de PC, console en cloud.

Tunic, Batman: Arkham Knight en Monster Sanctuary zullen op 26 maart aan Xbox Game Pass Standard worden toegevoegd en ook die games waren eerder al op de andere tiers verkrijgbaar. Tot slot volgt op 27 maart de release van Atomfall voor Xbox Game Pass Ultimate en PC. Dat is op de dag van release en ook deze game komt naar Xbox Game Pass Ultimate en PC.

Op 31 maart zullen ook een aantal games de service verlaten, namelijk:

Hot Wheels Unleashed 2 (console, pc en cloud)

The Lamplighter’s League (console, pc en cloud)

Lil Gator Game (console, pc en cloud)

MLB The Show 24 (console en cloud)

Monster Hunter Rise (console, pc en cloud)

Open Roads (console, pc en cloud)

Yakuza 0 (console, pc en cloud)

Yakuza Kiwami (console, pc en cloud)

Yakuza Kiwami 2 (console, pc en cloud)

Yakuza: Like a Dragon (console, pc en cloud)