Review: Civilization VII – Een nieuwkomer duikt in de wereld van strategie

Als iemand die nooit eerder een Civilization-game heeft gespeeld, stapte ik volledig blind in Civilization VII. Ik had geen idee wat ik kon verwachten, maar één ding wist ik zeker: ik wilde vooral ontdekken hoe leuk de game is. Natuurlijk is het geweldig om efficiënt en dominant te spelen, maar voor mij ging het vooral om wat ik in mijn eentje kon bereiken en hoe mijn keuzes de wereld om mij heen beïnvloeden.



Een wereld vol cultuur en geschiedenis

Een van de eerste dingen die me opviel, was hoe Civilization VII historische figuren en verschillende culturen samenbrengt. Het is fascinerend om te zien hoe deze elementen op een natuurlijke manier in het spel zijn verwerkt. Van de unieke bouwstijlen tot de verschillende speelstijlen die culturen met zich meebrengen; alles voelt zorgvuldig en doordacht aan.

Daarnaast is de muziek simpelweg een meesterwerk. Ik wist al dat de Civilization-reeks bekendstaat om zijn geweldige soundtracks, en Civ VII stelt niet teleur. De muziek draagt enorm bij aan de sfeer en helpt je echt onder te dompelen in de wereld die je opbouwt.

Verslavende gameplay met een steile leercurve

Vanaf het eerste moment merkte ik hoe verslavend Civilization VII is. Ik wilde blijven spelen, altijd nog één beurt extra om te zien hoe mijn beschaving zich verder zou ontwikkelen. Dat gevoel van constante vooruitgang maakt het een game waar je makkelijk uren in kunt verliezen.

Maar hoe leuk de game ook is, als nieuwkomer merkte ik al snel dat er ontzettend veel te leren valt. De game zit vol mechanics die je moet begrijpen, en hoewel dat niet per se slecht is, kan het overweldigend zijn. Tijdens mijn eerste potjes raakte ik bijvoorbeeld te veel gefocust op combat en vergat ik mijn beschaving verder uit te breiden. Op lagere moeilijkheidsgraden kon ik dat nog compenseren, maar ik kan me voorstellen dat dit op hogere niveaus genadeloos wordt afgestraft.

Dat geldt ook voor andere mechanics in de game. Zoals het ages syteem, waarin je van civ moet wisselen zodra een nieuwe age begint. Het concept is interessant, maar het neemt weg van de civ die je op dat moment hebt ontwikkeld. Dat is dus nog een systeem om rekening mee te houden tijdens het spelen. Als je nieuw bent in de Civilization-reeks, moet je niet alleen de nieuwe systemen leren, maar ook de fundamentele gameplay begrijpen. Dit kost tijd, maar naarmate je meer speelt, vallen de puzzelstukjes steeds beter op hun plek. Civilization VII houdt niet je hand vast en dat vind ik erg fijn. Het maakt de game uitdagender, maar dat maakt de voldoening die je ervan krijgt zoveel beter!

Een game die bijblijft

Ondanks de obstakels waar ik tegenaan liep, kan ik Civilization VII van harte aanbevelen. Het is een van de weinige games in recente tijd waar ik actief over blijf nadenken, zelfs als ik niet aan het spelen ben. De muziek, de artstyle en de keuzes die ik heb gemaakt blijven me bij, en ik kan niet wachten om verder te verkennen en mezelf als speler te ontwikkelen.

Ja, de game heeft een leercurve en vereist dat je tijd investeert om alles onder de knie te krijgen, maar dat maakt de ervaring des te bevredigender. Ik kijk ernaar uit om mijn strategieën te verbeteren, nieuwe beschavingen te ontdekken en te zien wat voor soort speler ik uiteindelijk zal worden. Als Civilization VII je eerste game in de reeks wordt, wees dan voorbereid om te leren; maar weet ook dat je een ongelooflijk verslavend en belonend avontuur tegemoet gaat.