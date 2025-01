Games van 2025: Sid Meier’s Civilization 7

Firaxis komt na ruim acht jaar met een vervolg op Civilization 6 en laat zien ook in dit genre nog genoeg ruimte is voor verandering. In Civilization 7 zal je speelsessie niet vast zitten aan slechts een enkele civilisatie.

Het klinkt misschien niet als een grote verandering, maar dat is het voor deze game wel. De game kent drie verschillende tijdperken (Ages), namelijk: de oudheid, de ontdekkingsreizen en de moderne tijd. Volgens Firaxis zijn die niet helemaal equivalent aan de Eras uit de voorgaande game, omdat ze langer duren en een stuk duidelijker voor de speler zijn. Ondanks dat deze langer duren, zal elke campagne hetzelfde tijdsbestek in beslag nemen als in de voorgaande games.

Voor elk tijdperk kies je een civilisatie, dat zijn eigen voordelen, eenheden en kaartgrafieken met zich meebrengt. Uiteraard zal je ook weer een eigen leider kiezen die wel voor de gehele campagne mee zal komen en hun eigen bonussen aan jouw civilisatie zal toevoegen.

Firaxis grijpt ook de kans aan om een ​​aantal leiders op te nemen die dit keer niet per se politieke figuren van topniveau waren, zodat spelers niet steeds met exact dezelfde cast eindigen. Zo is Ben Franklin specifiek genoemd, hoewel we hem nog niet volledig geanimeerd hebben gezien.

Wat niet helemaal agnostisch is, is je keuze voor een nieuwe civ in het komende tijdperk, waarmee je een van mijn ergernissen over de mensheid aanpakt: dat je van Kelten naar Chinezen zou kunnen gaan met weinig of geen narratieve context. Elke beginnende civilisatie heeft minstens één “natuurlijk” pad dat altijd voor hen beschikbaar is. Egypte kan op natuurlijke wijze overgaan in Songhai en vervolgens Buganda.

Maar iedereen kan ook potentieel toegang krijgen tot bepaalde latere tijdperken civilisaties die worden ontgrendeld door gameplay-keuzes. Bijvoorbeeld, het cultiveren van verschillende paardenbronnen in de oudheid kan je in staat stellen om de Mongolen te worden voor het verkenningstijdperk. Andere interessante progressiepaden die werden genoemd, waren het starten als Rome, vervolgens de Normandiërs worden en uiteindelijk te eindigen in Engeland.

De overgang van de ene naar de andere tijdperk brengt altijd een periode van crisis met zich mee en door middel van beleidskaarten, waaruit je moet kiezen. Deze bepalen min of meer het verloop van de crisis en hoe jouw civilisatie er uit eindelijk uitkomt of juist niet. Al kunnen er soms behoorlijk pittige keuzes tussen zitten, waar je het eigenlijk allemaal niet mee eens bent. Je zult echter wel iets moeten kiezen!

Civilization 7 gaat in ieder geval de liefhebbers van dit genre flink verwennen. Zo kregen we al tijdens de Gamescom bijvoorbeeld te zien hoe verschillend een stad als Londen eruit kan zien op basis van het soort civilisatie die er de leiding heeft. De game biedt daarnaast zo ontzettend veel replaywaarde, aangezien elke zet die je maakt gevolgen kunnen hebben. Dit schreef ook onze Benjamin in zijn preview van de Gamescom. We hoeven niet lang op de game te wachten, want op 11 februari 2025 ligt de game al in de winkels!