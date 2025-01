Insider-Gaming meldt dat Microsoft al druk bezig is met de volgende generatie Xbox. Deze zou de (codenaam) Prime met zich meekrijgen en al in 2026 verschijnen.

Het gerucht komt van X-account TheGhostofHope, die voorheen Call of Duty nieuws correct wist te lekken. Hij claimt nu te hebben vernomen dat de nieuwe Xbox console “nog steeds in 2026” zal verschijnen en de naam Xbox Prime zal krijgen.

Hij geeft echter wel te kennen dat hij niet weet of Prime daadwerkelijk de naam van de console wordt of dat het gaat om de codenaam ervoor. Wel weet hij dat Infinity Ward’s volgende Call of Duty (zeer vermoedelijk Call of Duty Modern Warfare 4) bij de lancering van de console te koop is/ verkrijgbaar via Xbox Game Pass.

Volgens Hope is de nieuwe Xbox “een open geheim in de industrie”. Dan moet uiteraard nog maar blijken dat deze geluiden waar zijn, maar het zou ons niet echt verbazen als Microsoft liever naar een volgende generatie kijkt. Immers verkoopt de Xbox console lang niet zo goed als de concurrentie en lijkt er de afgelopen maanden niet veel verbetering in te zitten. Zo zou de console in Oost-Europese landen minder verkrijgbaar zijn, omdat Microsoft de voorraden niet zo hoog houdt.

Wat betreft de betrouwbaarheid van het gerucht kunnen we wel stellen dat Hope vaker bij het juiste eind heeft gezeten. Het ging dan dus over Call of Duty gerelateerd nieuws, maar hij zou in deze best gelijk kunnen hebben. Immers is het niet de eerste keer dat we een dergelijk gerucht hebben gelezen.