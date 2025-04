Monster Hunter Wild cheaters verpesten je game en meer in overig nieuws week 17

Koningsdag 2025 staat voor de deur en voor jullie op een kleedje gaan zitten om je “oude shit” te verkopen, hebben we hier nog even de overige nieuwtjes van de week voor jullie!

Nieuws

De Switch 2-versie van Cyberpunk 2077 zal gebruik maken van Nvidia’s DLSS en is daarmee de eerste game waarbij dit is bevestigd. In een gesprek met Digital Foundry geeft het team te kennen dat de game in alle vier de modi gebruik maakt van de upscale-technologie. Dat betekent zowel in handheld als docked, als in prestatie en kwaliteitsgerichte variaties van de game.

Housemarque werkt nog druk aan hun nieuwe game Saros en hoewel het nog stil is rondom de game zal men later dit jaar uitvoerig gameplay tonen!

Capcom waarschuwt spelers van Monster Hunter Wilds voor cheaters in de game. Zij hebben sommige missies zo aangepast dat de beloningen veel beter zijn. Echter kan dit ook effect hebben voor spelers die geen cheats gebruiken. Zodra zij deze aangepaste missies spelen, kan het zo maar zijn dat je save file corrupt wordt of zelfs het spel onspeelbaar maken. In een bericht op X heeft het bedrijf een afbeelding getoond waarin staat vermeld hoe je kunt zien hoe die aangepaste missies er uit kunnen zien.

❗Unauthorized Data Modification Warning❗ We have confirmed the unauthorized modification of game data in Monster Hunter Wilds for High Rank environment Investigations, Field Surveys, and more. Modified data can interfere with normal gameplay and even render the game… pic.twitter.com/Z9HZuigQQZ — Monster Hunter (@monsterhunter) April 18, 2025

SEGA heeft bevestigd dat ook Sonic X Generations op 5 juni naar de Nintendo Switch 2 zal komen. Daarmee is het de derde game van de uitgever die bij de lancering van Nintendo’s nieuwe console van de partij is. Eerder werden Yakuza 0: Director’s Cut en Puyo Puyo Tetris 2 al aangekondigd voor de Switch 2.

We blijven nog even bij de Switch 2, want veel third party uitgevers gaan hun games uitgeven op zogeheten “Game-Key Cards”. Dat wil zeggen dat ze wel een fysieke release krijgen, maar dat er op de catridge alleen een digitale sleutel bevatten waarmee de games gedownload kunnen worden. Dit heeft te maken met het feit dat sommige games meer ruimte verbruiken dan er op een catridge pas en dat de catridges met meer geheugenopslag veel duurder zijn. Via deze manier kunnen spelers toch wel hun fysieke games blijven kopen en zelfs doorverkopen.

Daarnaast weten we sinds deze week ook wat de prijzen zijn voor het upgraden van de Switch-games die een Switch 2 editie krijgen. Voor Mario Party Jamboree en Kirby and the Forgotten Land kost het €19,99 en voor The Legend of Zelda: Breath of the Wild en Tears of the Kingdom zal het net geen tientje (€9,99) zijn. Laatstgenoemde zullen als launchgame voor de Switch 2 verschijnen, terwijl Mario Party Jamboree op 24 juli verschijnt en Kirby and the Forgotten Land op 28 augustus.

Ubisoft heeft laten weten dat er op 30 april meer informatie wordt gegeven over de toekomst van Assassin’s Creed: Shadows. De uitgever heeft nog wel het een en ander in de planning staan qua post-release content, zoals de Claws of Awaji uitbreiding.

Want to know what’s coming post-launch? Stay tuned April 30th. The journey continues #AssassinsCreed pic.twitter.com/U844408gCX — Assassin’s Creed (@assassinscreed) April 23, 2025

EA Sports FC 25 heeft een betaalde Battle Pass gekregen, die voor 1000 FC Points kan worden aangeschaft. Deze bevat 40 tiers aan verschillende soorten in-game content, waaronder Ultimate Teams-pakjes, cosmetische items, items voor spelers en Evolutions, waaronder een Immortal Icon van Franck Ribery.

Sony heeft weer een leuke uitverkoop in de PlayStation Store met de naam “grote games, grote deals”. Je kunt nu dus flink korting scoren op games als Resident Evil 4 Remake, Far Cry 6, Tony Hawk Pro Skater 1 + 2, Doom Eternal en nog veel meer. Check de website van Sony voor alle aanbiedingen.

Microsoft heeft laten weten dat de Xbox Cloud Gaming app vanaf deze week verkrijgbaar is voor de smart tv’s van LG. Het gaat om diverse modellen uit 2022 en in 2023 of later verschenen smart tv’s van LG. Wil je weten of jouw TV er tussen zit? Check dan even deze site.

De nieuwe free-to-play Skate zal geen offline modus bevatten. In een FAQ laat Full Circle weten dat ze de game in de komende jaren willen blijven vernieuwen en dat daarom altijd een internetverbinding nodig is om de game te kunnen spelen.

Op 2 mei verschijnt de eerste volledige Star Wars seizoen in Fortnite en inmiddels zijn op X al een aantal afbeeldingen vrijgegeven van een aantal POI’s in de Battle Royale.

Ready to plan your new drop spot? pic.twitter.com/EPyZoL29rV — Fortnite (@Fortnite) April 24, 2025

Serie/ fimnieuws

Sydney Sweeney gaat de hoofdrol vertolken in de verfilming van Split Fiction. Dat meldt Variety in een bericht op hun site waar men ook laat weten dat deze geschreven zal worden door dezelfde schrijvers als die van Deadpool and Wolverine (Rhett Reese en Paul Wernick).

Dit is niet de enige game-verfilming waar zij een rol gaat vervullen. Ze zal namelijk ook producent zijn in de verfilming van de SEGA klassieker Out Run, dat door Michael Bay zal worden geregisseerd.

Trailers

ID Software heeft een gloednieuwe trailer van Doom: the Dark Ages vrijgegeven en daarin zien we de welbekende actie uit de reeks. De game verschijnt op 15 mei voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.

Nintendo heeft voor de promotie van de Nintendo Switch 2 een oude bekende opgetrommeld. In de Amerikaanse reclame voor de nieuwe console is Ant-Man acteur Paul Rudd weer te zien. In de jaren ’90 deed hij dat ook al voor de Super Nintendo. Check hieronder de commercial van zowel de Switch 2 als de Super Nintendo.

Lords of the Fallen heeft een grote update gekregen die de game naar versie 2.0 brengt. Zo krijgt de game een Friend Pass, waardoor je de game kunt spelen met een vriend die de game niet gekocht heeft en wordt de progressie die in de co-op wordt gemaakt, verdeeld over beide spelers. In de onderstaande video wordt alles behandeld.

F1 25 moet nog authentieker worden door een aantal aanpassingen en vernieuwingen. Zo zijn een aantal circuits (waaronder Suzuka) gescand, waardoor ze nog realistischer eruit zien. Ook kunnen een aantal circuits gespiegeld worden geracet (zoals Zandvoort en Oostenrijk) en is er nog meer voorzien van updates. In de video hieronder krijg je alle details voorgeschoteld.

Clair Obscur: Expedition 33 verscheen eerder deze week voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X en uiteraard werd daar een launch trailer van vrijgegeven. De eerste reviews van de game zijn overwegend positief, dus check vooral de trailer even om te zien of dit misschien de game is die jij dit weekend gaat spelen!



GTA-fans kijken massaal uit naar GTA 6 en dat is wel te zien aan de kijkcijfers van de eerste (en tot nu toe enige) trailer die werd vrijgegeven. Deze is namelijk al meer dan 250 miljoen keer bekeken!

Sony Bend Studio heeft een nieuwe trailer van de Days Gone remaster vrijgegeven die vandaag is uitgekomen. Daarin wordt de wildernis uit de game getoond en we kunnen niets anders zeggen dan dat het er behoorlijk goed uit ziet.



Forza Horizon 5 is de volgende Xbox-game die naar PlayStation 5 komt en dat zal aanstaande dinsdag gebeuren. Om jullie alvast in de stemming te brengen, heeft Microsoft de launch trailer vrijgegeven.