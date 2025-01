CD Projekt Red wil alle NPC’s een eigen leven geven

CD Projekt Red legt de lat hoog wat betreft de NPC’s in The Witcher 4. Het Poolse bedrijf wil namelijk dat ze allemaal hun eigen verhaal krijgen.

In een interview met Gamertag Radio laat regisseur Sebastian Kalemba weten dat de studio een regel heeft, die ervoor moet zorgen dat alle NPC’s in The Witcher 4 een eigen leven en verhaal moeten krijgen. Zo noemt Kalemba de onthullingstrailer als voorbeeld, waarin een aantal dorpsbewoners een meisje willen opofferen aan een monster. Volgens de regisseur is dat precies hoe dorpjes in de game zullen werken.

Zo is het dorpje Stromford geïsoleerd en zijn de inwoners super bijgelovig. Zo denken ze dat er een god in het bos leeft. In de trailer wordt uiteindelijk duidelijk dat het niet een god is, maar een monster.

Kalemba gaat nog verder in op hoe ze NPC’s naar een nieuw niveau willen brengen:

“We willen de kwaliteit van NPC’s echt zoveel mogelijk vooruit stuwen. Hun uiterlijk, hun gedrag, de gezichtsanimaties. We willen er een nog meeslependere ervaring van maken dan wat we gewend zijn. We willen grenzen verleggen.”

The Witcher 4 werd tijdens de Game Awards uit de doeken gedaan. Het was al een tijdje bekend dat de game in ontwikkeling is en dat het zelfs de eerste deel van een trilogie is. In de trailer die vorige maand werd getoond, zagen we hoe Ciri de hoofdrol heeft gekregen.