Donkey Kong Bananza, Switch 2 prijs, andere details en veel games tijdens Switch 2 Direct onthuld!

Nintendo heeft tijdens een 60 minuten durende Switch 2 Direct ontzettend veel informatie, details en games voor de Switch 2 aangekondigd. Mocht je het gemist hebben, kun je hier alles nog even op je gemakkie doornemen!

Laten we eerst beginnen met het belangrijkste nieuws, namelijk de releasedatum. Die zal namelijk op 5 juni zijn en kost €469,99 voor de standaard versie en de bundel met Mario Kart World zal €509,99 kosten.

Mario Kart World was dan ook de eerste game die werd getoond, nadat die al geteased werd in de onthulling van de Switch 2. De game kent een open wereld, races met 24 personages en een nieuwe feature waarmee je op bepaalde obstakels kunt “grinden”. Check de trailer zelf maar!

Vervolgens werd het mysterie rondom de C-knop onthuld en het gaat inderdaad om een chatknop. Chatten met de Switch 2 lijkt een revolutie te gaan maken, aangezien je niet alleen in spraak kunt communiceren, maar ook (als je de Switch 2 camera aanschaft) met beeld. Je kunt zelfs kijken welke game(s) je vrienden/ familie aan het spelen zijn.

Ook het delen van games wordt heel makkelijk gemaakt met de Game Share functie van de Switch 2. Je kunt bepaalde compatible games met tot drie andere Switch-consoles (ook dus de huidige Switch-modellen) delen.

Nintendo Switch 2: wat is er allemaal verbeterd

De Nintendo Switch 2 is een echte evolutie ten opzichte van de huidige Switch. Het scherm is niet alleen groter, maar zal ook een 1080p LCD scherm hebben dat HDR ondersteunt. Daarnaast zal het scherm tot 120fps ondersteunen.

Zodra je hem in de gloednieuwe Dock steekt, kan de hybride console zelfs 4K ondersteunen tot 60fps of 1080p tot 120fps (afhankelijk natuurlijk per game). Ook het geluid van zowel de console in handheld als in de dock op het scherm is verbeterd, dankzij 3D audio ondersteuning.

De verbeterde joy-con controllers worden magnetisch aan de console gekoppeld en kunnen middels een knopje ook weer makkelijk ervan af worden gehaald. Spelers hoeven niet bang te zijn dat de controllers snel loslaten, aangezien deze, volgens Nintendo zelf, erg goed vastzitten.

Ook de hardware zelf heeft allerlei verbeteringen gekregen, zoals een verbeterde koelsysteem in de dock, grotere SL en SR-knoppen op de joy-con controllers, een betere en grotere standaard (waarbij je de hoek zelf kunt bepalen) en een USB-C aansluiting aan de bovenkant. Hierdoor zal de kabel nooit meer in de weg hoeven te zitten tijdens het spelen in handheld, terwijl je de Switch 2 oplaadt.

Om je helemaal weg te wijzen in de nieuwe hardware komt er een interactieve game genaamd Nintendo Switch 2 World Tour, waarbij je digitaal langs de Switch 2 kunt lopen om allerlei informatie te krijgen. Daarnaast zitten er ook allerlei mini games in die je kennis laten maken met de nieuwe features van de console.

Gamecube games naar Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket voor Switch 2

Nintendo Switch 2-eigenaren met een abonnement op Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket kunnen dit jaar aan de slag met Gamecube games. De eerste games zijn The Legend of Zelda: Wind Waker en Soul Calibur 2, maar later volgen ook Super Mario Sunshine, Luigi’s Mansion, Fire Emblem: Path of Radiance en meer!

Switch 2 edities van games

Naast nieuwe games als Donkey Kong Bananza, FromSoftware’s The Duskbloods (volgen later) en Mario Kart World krijgen ook diverse Switch-games een upgrade voor de Switch 2.

Zo krijgt Super Mario Party Jamboree een gehele nieuwe modus, nieuwe spellen die de muisfunctie van de joy-con controllers gebruiken en nog veel meer. Spelers die de game al voor de Switch hebben, kunnen de upgrade zo uit de eShop halen. De game verschijnt op 24 juli.

Uiteraard konden ook The Legend of Zelda: Breath of the Wild en Tears of the Kingdom niet ontbreken in de games die een upgrade krijgen. Beide games zullen gebruik maken van de krachtigere hardware, waardoor er minder lange laadtijden zullen zijn, maar ook betere graphics. Ook kunnen spelers via de Nintendo Switch App binnenkort via Zelda Notes hulp krijgen bij bijvoorbeeld het vinden van bepaalde Koroks en Shrines. Ook kun je jouw creaties delen die je in Tears of the Kingdom hebt gemaakt. Beide games zijn vanaf 5 juni verkrijgbaar voor de Nintendo Switch 2!

Kirby and the Forgotten Land krijgt ook een Switch 2 editie, die de Star-Crossed World uitbreiding aan de game toevoegt. Op 28 augustus zal de game speelbaar zijn voor de Nintendo Switch 2.

Ook kwam de Switch 2 editie van de game Metroid Prime 4: Beyond voorbij. De game ondersteunt in dock 4K en 60fps en 1080p in 120 fps (ook in handheld modus) en ook de muisondersteuning van de joy-con controller.

Tot slot was Pokémon Legends Z-A aan de beurt voor een Switch 2 editie. Deze versie brengt voornamelijk verbeterde resolutie en een hogere framerate.

Third party games voor de Nintendo Switch 2

Tijdens de show werden ook nog een hoop third party games getoond die in de loop van dit jaar naar de Switch 2 zullen komen. We hebben ze op chronologische volgorde gezet.

Drag X Drive is een Rocket League maar dan met basketbal. De game maakt gebruik van de verschillende features van de joy-con controller.

Elden Ring was verrassend genoeg niet de enige game van FromSoftware die werd getoond, maar desalniettemin is het vet om te weten dat de game naar de nieuwste console van Nintendo komt.

Hades 2 zal ook naar de Nintendo Switch 2 komen, maar wanneer zullen we later dit jaar moeten horen.

Street Fighter 6 wordt ook een launchgame voor de Switch 2 en was overigens de enige game van de show die Amiibo liet zien.

Een van de mogelijke Game of the Year van dit jaar, namelijk Split Fiction komt ook naar de Nintendo Switch 2 op 5 juni!

Ook EA Sports liet weten EA Sports FC en Madden NFL naar de nieuwe console van Nintendo zullen komen. Er werden geen data genoemd, dus grote kans dat het pas vanaf de volgende iteraties zal gebeuren.

Hogwarts Legacy was vorig jaar al een grote game in de industrie met 34 miljoen verkochte exemplaren en dit jaar komt de game ook naar de Nintendo Switch 2. De game maakt ook gebruik van de nieuwe features van de console!



Tony Hawk Pro Skater 3 + 4 zal zich ook een baan naar de Switch 2 skaten. De game wordt in de zomer verwacht voor Nintendo’s nieuwe console.



IO Interactive kondigde twee games aan voor de Nintendo Switch 2, namelijk Hitman World of Assassination en Project 007! Helaas kregen we van laatstgenoemde niet heel veel te zien.



De HD-remaster van Bravely Default: Flying Fairy is ook een van de launchgames voor de Switch 2. Check hier de eerste trailer!



Nadat Yakuza Kiwami 1 al naar de Switch kwam, komt nu Yakuza 0 naar diens opvolger. Ook deze game is vanaf 5 juni verkrijgbaar!

Hyrule Warriors Age of Imprisonment vertelt het verhaal voor Tears of the Kingdom

”

In Hyrule Warriors Age of Imprisonment duiken we de geschiedenis van Hyrule in en zien we wat er tijdens “imprisoning war” gebeurde. Spelers zullen aan de slag kunnen onder andere als Prinses Zelda de strijd aan gaan. De game wordt deze winter verwacht voor de Nintendo Switch 2.

Nog meer third party games!

Was er nog meer?! Ja er was nog veel meer! Zo werden er ook een hoop indie games getoond, maar ook een hoop AAA third party games! We gaan dus nog gewoon even vrolijk verder!

We kunnen ze allemaal wel bij naam noemen, maar het gebeuren ging voor ons al te snel om de namen bij te houden. Gelukkig hoeven jullie alleen maar te onthouden welke games jullie leuk vinden, dus hier zijn twee trailers die je al de games laten zien!



Borderlands 4, Civilization 7 en Final Fantasy 7 Remake Intergrade

Drie games van die reel willen we er wel even tussen uit halen. 2K Games toonde drie games voor de Nintendo Switch 2 en helaas zat er geen Mafia: The Old Country bij. Echter maken Borderlands 4 en Civilization 7 een hoop goed en was voor de worstelfans ook nog WWE 2K van de partij. Civ 7 leek al een één-tweetje te worden nadat we de geluiden hoorden over een controller die als muis gebruikt kan worden.

Daarnaast willen we ook de game Final Fantasy 7 Remake Intergrade extra aandacht geven. De game is het eerste deel van een trilogie die alleen maar respect verdiend. Binnenkort is de game dus ook lekker vanaf jouw favoriet plek in/ buiten het huis te spelen op de Switch 2.

Kirby, The Duskbloods en Donkey Kong Bananza als afsluiters

We komen nu echt bij het einde van deze samenvatting en de laatste drie games die getoond werden, zijn Kirby Air Riders, The Duskbloods en Donkey Kong Bananza.

Eerstgenoemde is een opvolger van Kirby Air Ride, dat 20 jaar geleden op de Nintendo Gamecube verscheen en later dit jaar dus een opvolger krijgt op de Nintendo Switch 2.

De tweede was de grootste verrassing van de show, namelijk een exclusieve game voor de Nintendo Switch 2 van FromSoftware. Het gaat om The Duskbloods en de game ziet er nu al behoorlijk heftig uit!

De echte afsluiter was voor ondergetekende een wens die na jaren uitkomt: een 3D Donkey Kong game! In Donkey Kong Bananza gaat Donkey zijn brute kracht pas echt op een goede manier gebruiken. Check de trailer om te zien wat we hiermee bedoelen!