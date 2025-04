Nintendo komt morgen en overmorgen met meer Switch 2 gameplay

Op social media platform X heeft Nintendo laten weten dat er op donderdag 3 april en vrijdag 4 april een “Treehouse event” zal plaatsvinden met daarin “meer hands-on gameplay van de Nintendo Switch 2-games”.

De Treehouse event werden in het verleden gehouden na de E3 (die inmiddels opgeheven is). Daarin werd ook meer getoond van de games die tijdens de show werden aangekondigd.

De shows zullen morgen en overmorgen om 16:00 live te volgen zijn op het YouTube-kanaal van Nintendo.

Join us on April 3rd and April 4th at 7 a.m. PT each day for a Nintendo Treehouse: Live | Nintendo Switch 2 presentation featuring hands-on gameplay of #NintendoSwitch2 games! pic.twitter.com/gsi0MqyZyZ

