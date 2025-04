Nintendo houdt beruchte C-knop Switch 2 nog lekker mysterieus

Morgen gaat Nintendo dan eindelijk de Switch 2 Direct houden en daar moet toch wel een einde aan de mysterie rondom de C-knop komen. Het bedrijf lijkt er in ieder geval wel naar te teasen.

De platformhouder heeft namelijk op de nieuwe app Nintendo Today een kort filmpje geplaatst waarin men afvraagt waar de C-knop voor dient. Is het een chatknop of toch een opname(capture) knop of toch een cursorknop. Laatstgenoemde klinkt niet eens zo heel gek, aangezien we al eerder hebben vernomen dat de joy-con als een soort muis gebruikt kan worden en we in de eerste video van de Switch 2 de controller ook al op een dergelijke manier gebruikt zagen worden.

Campus, chat, connect, cursor, control… which is your take on the famous “C” button of Nintendo Switch 2?pic.twitter.com/uwAwBzD3bQ — Light (@Light_88_) April 1, 2025

Hoe dan ook we zullen morgen zeer waarschijnlijk weten wat deze knop doet. Wat denken jullie?