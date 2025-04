75 medewerkers van Eidos Montreal ontslagen

Uiteraard kennen de meeste gamers de studio van games als Deus EA en Marvel’s Guardians of the Galaxy, maar onlangs mocht de ontwikkelaar ook aan de slag met Playground Games voor de nieuwe Fable. Helaas moet het team nu verder met 75 man minder.

In een verklaring spreekt de ontwikkelaar over het feit dat ze “niet de capaciteit hebben om ze volledig in te zetten” voor hun lopende projecten of diensten.

Eidos Montreal werd vorig jaar al hard getroffen door een herstructurering. De studio heeft een nieuwe Deus Ex geannuleerd en daarnaast ook 97 man op straat zetten. De studio die sinds enige tijd onder Embracer valt, is niet de enige waarbij ontslagen zijn gevallen. Ook Tomb Raider-ontwikkelaar Crystal Dynamics werden er 17 ontwikkelaars op straat zetten.

Today, we informed our studio staff that we are going to let go up to 75 valuable members, as one of our mandates is coming to an end. It is not a reflection of their dedication or skills, but unfortunately, we don’t have the capacity to entirely reallocate them (cont) pic.twitter.com/uzgWiHYnP8

