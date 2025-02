Fable uitgesteld naar volgend jaar

Microsoft heeft laten weten dat Fable helaas niet dit jaar uit gaat komen, maar pas in 2026 zal verschijnen.

In de officiële Xbox podcast laat Xbox Game Studios-chef Craig Duncan weten dat ze ervoor hebben gekozen om de game meer tijd te geven. Volgens Duncan wordt het echter wel het wachten waard.

Tijdens de podcast, die hieronder te zien/ luisteren is, werd er ook pre-alfabeelden van de game getoond. Deze zijn vanaf minuut 15 te bekijken en daarin zijn onder andere gevechten met vijanden te bekijken en ook enkele omgevingen uit de game.

In de podcast laat Duncan weten volledig op Playground Games te vertrouwen:

“Ik heb eenduidig vertrouwen in het Playground-team. Als je kijkt naar hun geschiedenis met betrekking tot Forza Horizon: hun laatste twee games zijn kritisch bejubeld, hebben een gemiddelde Metacritic-score van 92 procent, hebben awards gewonnen, ogen prachtig en spelen geweldig. Denk aan de graphics die je van Playground Games verwacht en geweldige gameplay, Britse humor, Playgrounds versie van Albion – erg geïnspireerd door wat er voorheen in de franchise is gebeurd, maar hun versie ervan en de meest prachtige vormgegeven versie van Albion die je ooit hebt gezien.”

Over het uitstellen van de game meldt hij het volgende:

“Ik wil dat de fans begrijpen dat we deze dingen doen omdat dit het beste is voor de games en de teams, en dat resulteert uiteindelijk in de beste games, of de beste game voor de fans.”

De nieuwe Fable werd al in 2020 aangekondigd, maar het duurde nog tot 2023 voor we de eerste trailer te zien kregen. In juni vorig jaar werd de releasejaar van de game onthuld, maar dat blijkt niet meer haalbaar.