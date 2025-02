Peter Parker krijgt een rol in Spider-Man 3

Fans waren bang dat Peter Parker steeds meer op de achtergrond zou verdwijnen, maar dit lijkt in ieder geval niet bij Spider-Man 3 het geval te worden.

Peter Parker, die eerder al op vakantie ging en daardoor een hoofdrol gaf aan Miles Morales in zijn eigen standalone game, zal bij Marvel’s Spider-Man 3 niet “op de bank zitten”. Dit bevestigt stemacteur Yuri Lowenthal in een gesprek met The Direct. Hoewel de acteur niet veel mag zeggen over de game, kan hij dus wel zeggen dat Peter Parker gewoon weer van de partij is.

“Er zijn zeer weinig dingen die ik over deze game kan zeggen, maar je hebt gevraagd naar het enige waar ik wel antwoord op kan geven. Nee, Peter is niet verdwenen. Hij speelt een rol in de volgende game en hij zal niet vanaf de zijlijn toekijken, dat beloof ik.”

Aan het einde van Marvel’s Spider-Man 2 leek het er wel op dat Peter niet meer de rol van Spider-Man op zich te willen nemen. Daarna was er een grote lek bij Insomniac waarin duidelijk werd dat er voor het najaar van 2028 een nieuwe game in de reeks staat gepland.

Volgens de laatste geruchten zullen er in het nieuwe deel zelfs drie personages speelbaar zijn, want naast Peter Parker en Miles Morales zou er ook een rol voor Cindy ‘Silk’ Moon zijn weggelegd. Het enige wat wij weten is dat we van deze game voorlopig geen officieel nieuws hoeven te verwachten. Insomniac werkt ook nog aan Marvel’s Wolverine, dat ergens dit jaar zou moeten verschijnen.