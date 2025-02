Review: Kingdom Come Deliverance 2 – ondergedompeld in de Middeleeuwen

Warhorse Studio heeft dit jaar weer een prestatie van jewelste geleverd met Kingdom Come Deliverance 2. Waarom dat zo is, lees je in deze review!

Praktisch opnieuw beginnen

In Kingdom Come Deliverance 2 (vanaf nu KCD2) vervolg je het avontuur van Henry of Skalitz en zijn compagnon Hans Capon. Zij moeten een brief leveren aan Otto van Bergow. Echter gaat dit alles behalve plan en wordt een ogenschijnlijk simpele taak een heel hels karwei. Sterker nog: overleven is op een gegeven moment belangrijker dan je taak te volbrengen!

Hoewel de gebeurtenissen, die leiden tot het begin van je zo goed als nieuwe avontuur, ervoor zorgen dat je bijna weer helemaal vanaf niks moet beginnen, heeft de game wel een goede reden ervoor dat Henry niet meer de man is zoals hij aan het einde van het eerste deel de reis begon. Overigens hoef je die game niet eens gespeeld te hebben, want de grootste gebeurtenissen eruit worden in de game aangekaart, dus dat is ook wel mooi meegenomen.

Helaas betekent het wel dat je weer op zoek mag gaan naar nieuwe gear en je dus weer met een zo goed als lege inventory begint. Net als in de vorige game gaat ook deze je gewoon weer helemaal uitleggen hoe alles werkt qua besturing, maar in de vele menu’s valt ook weer ontzettend veel informatie te vinden over het tijdperk waar de game zich afspeelt en over de beroepen die mensen toen uitvoerden, maar ook de rollen van de meer edele heren.

Kortom als je echt ondergedompeld wil worden in het Boheemse rijk (wat nu Tsjechië is), is de game al een aanrader. Al moet de game wel echt iets zijn waar je even voor wil gaan zitten.

Genadeloos afgestraft

Terwijl je jezelf weer opnieuw moet bewijzen en weer je krachten moet opbouwen en diverse vaardigheden weer/ nog beter onder de knie te krijgen, wordt je uitgelegd hoe de combat werkt. Ook leer je hoe je op een meer stealthy manier de game kunt spelen. Dit kan door vijanden van achter te overmeesteren, maar ook kun je hun zakkenrollen als de nood hoog is. Of als je gewoon wil laten zien dat je een meester in het vak bent.

KCD2 plofte bij ons in de mail net nadat de review van Ninja Gaiden 2 Black online was gezet en waarom dit relevant is, ga ik even uitleggen. Het tempo van Ninja Gaiden is namelijk moordend en die van KCD2 is dan ineens een behoorlijk stuk rustiger. De combat is misschien nog wel onvergefelijker in de game, maar de snelheid is echt even een stuk langzamer.

Hoewel dat op een gegeven moment wel prettig kan worden, is het wel iets waar je rekening mee moet houden. Helemaal als je bedenkt dat je makkelijk 100 uur zoet kunt zijn met het voltooien van de game. Zelfs al zou je de zijmissies weglaten en puur het verhaal volgen, ben je al zo’n 50 uur bezig!

Maar goed de game heeft mij echt zwaar gestraft omdat ik soms probeerde het tempo wat te versnellen. De eerste vijf uur van mijn speelsessie heb ik vaker het Game Over scherm gezien dan mij lief is. Vooral doordat het soms op zulke knullige manieren gebeurde, zoals het wegrennen bij een beveiliger die mij staande had gehouden om vervolgens in de bossen een groep wolven tegen te komen. Of een gevecht aan gaan met een soldaat en te veel willen zwaaien met mijn zwaard, waardoor de staminabalk leeg was en ik een makkelijk prooi werd. Echt de game heeft mij op een harde manier laten merken dat de snelle oplossing zoeken alles behalve de makkelijkste route is.

Echter is KCD2 niet alleen een game die je speelt zoals elke game, want naast je health moet je ook zorgen dat Henry genoeg blijft eten en slapen. Overigens is het ook zo dat als je etenswaren in je inventory hebt die verrot kunnen worden dat je daar ook nog moet opletten. Immers is een voedselvergiftiging erg dodelijk zonder juiste medicijnen. Je zult al snel merken dat jij niet het tempo van het spel zal bepalen, maar dat het spel dat voor jou gaat doen.

De wereld in je op laten nemen

Op een gegeven moment heb ik dat toch losgelaten en vanaf dat moment ben ik ook veel meer gaan genieten van de game. Immers heeft Warhorse echt geweldig werk afgelegd met hoe de game eruit ziet. Het Boheemse rijk wordt weer echt tot leven geblazen en ziet er echt ontzettend goed uit!

Er zijn verschillende momenten in de game geweest dat ik gewoon alleen maar rond ben gaan lopen op zoek naar nieuwe quests en allerlei andere excuses om maar niet alleen met het verhaal bezig te hoeven wezen en deze wereld te verkennen.

Niet alleen qua visuals ziet de game er goed uit, maar ook alle kleine details waarop is gelet. Zo reageren omstanders op jou als je stinkt of als je weer een gevecht ternauwernood hebt overleeft. Ook reageren burgers en bewakers op het feit dat je een zwaard trekt of als je ’s nachts geen fakkel gebruikt. In sommige gebieden kan je zelfs gearresteerd worden als je dat niet doet!

Daarnaast kun je op charismatische wijze andere personages weten te overtuigen of juist tegen je in het harnas werken. Dit ligt echt aan hoe jij bepaalde dingen met bepaalde personages denkt op te kunnen lossen. Zo is een soldaat vaak niet gediend van een wat agressieve benadering en zijn er juist weer andere personages die zich hierdoor laten imponeren en uiteindelijk zelfs doen wat jij van ze verlangt.

Echter hebben al je keuzes wel invloed op hoe geliefd je in een bepaald gebied bent. Als je betrapt bent op diefstal of mensen herkennen hun kleding die je hebt gejat en aangetrokken dan zullen zij letterlijk aan de bel trekken. Och de keren dat ik in de eerste paar uren aan de schandpaal ben genageld omdat ik wel even dacht een paard te kunnen stelen of een kistje had gevonden en geleegd waar wel wat interessante items in zaten.

Moeilijk te leren, meestal makkelijker om te meesteren

Wat betreft de moeilijkheid van de game is deze titel precies de omschrijving van hoe de gameplay van KCD2. Hoewel de game je alle mogelijkheden geeft om bepaalde facetten tot in de treuren te oefenen, wil dat nog niet altijd zeggen dat het in de praktijk zo makkelijk gaat.

Zo zijn (zwaard)gevechten best moeilijk zonder een bepaalde tactiek, maar wordt het al gaandeweg een stuk makkelijker als je eenmaal doorhebt wat er nou precies van je wordt verwacht.

Echter zijn er andere facetten die niet alleen stress gevend zijn, maar tegen het frustrerende aanlopen. Denk hierbij aan zakkenrollen of sloten openen. Hoewel de game het goed uitlegt hoe het werkt, moet je het nog wel doen. Zo open je sloten door met een van de joysticks een balletje te laten draaien en met de schouderknop het slot te laten bewegen. Dit gaat echter wel zo ontzettend nauw dat voor mij zelfs de “makkelijke” sloten een hels karwei leken.

Ook het zakkenrollen is vaak geen pretje, want je bouwt als het ware je eigen momentum op door zo lang mogelijk op een knop te drukken. In die tijd is Henry als het ware al de buidel van de persoon die je gaat rollen aan het betasten en ligt het gevaar dat je betrapt wordt op de loer. De tijd die je opbouwt bepaald dan weer hoe lang je hebt om de buidel te verkennen en eventueel hebt om wat items uit te halen. Voor beide geldt overigens wel dat je hiervoor nog allerlei extra vaardigheden kunt vrijspelen, maar in het begin is het echt zenuwslopend werk. Op een gegeven moment sloeg ik het spel gewoon op als er een dergelijk moment aan zat te komen waarin het heel snel fout kon gaan, zodat als dit gebeurde ik binnen no-time weer opnieuw kon beginnen!

Fantastisch avontuur!

Al met al kan ik niet anders dan Kingdom Come Deliverance 2 aan te raden. De game speelt nagenoeg vlekkeloos en is echt een unieke ervaring. Het enige minpuntje dat ik heb meegemaakt, is een crash in één van de vele (langdurige) speelsessies die ik had. Echter is het een smetje op een echt geweldige game. Al moet je wel zeker weten of een stapje terug doen wel iets voor jou is. Voor ondergetekende pakte dit verrassend goed uit!

Uitgever: Deep Silver/ Plaion

Ontwikkelaar: Warhorse Studios

Releasedatum: 4 februari 2025

Platformen: PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/X

Gespeeld op: PlayStation 5 Pro