Call of Duty Zombies-ontwikkelaar opent nieuwe studio voor PlayStation

Jason Blundell, een voormalig ontwikkelaar van Call of Duty Zombies bij Treyarch, heeft bij Sony de studio Dark Outlaw Games geopend.

In een interview met Jeff Gerstmann geeft Blundell te kennen dat hij nu voor Sony bij een nieuwe studio werkt. Hij heeft nog niks gemeld over het nieuwe project waar de studio aan werkt, maar geeft wel aan in de toekomst meer te kunnen delen.

“Ik heb de geweldige kans om een nieuwe ontwikkelaar binnen PlayStation Studios op te richten. De studio heet Dark Outlaw. We werken al een tijdje op de achtergrond, en wanneer we ergens over kunnen praten zullen we dat doen. Het is een enorm voorrecht om met Sony een nieuwe first-party-studio op te richten, want dat doen ze niet zomaar.”

Blundell werkte tot 2020 bij Treyarch en wordt door vele gezien als de grote man achter de Zombie-modus uit de Black Ops-games. Daarna richtte hij bij Sony Avation Games op, maar daar vertrok hij weer in 2022 en die studio werd uiteindelijk vorig jaar gesloten.

Er werd enige tijd geleden al gespeculeerd dat Sony een nieuwe studio in Los Angeles aan het openen was. Zo werd er in een vacature gezocht naar een ‘project senior producer’. Deze zou gaan werken in een “nieuwe AAA-studio in Los Angeles” en dat wordt geleid door een team van doorgewinterde industrieleiders. Daar zou gewerkt worden aan de “volgende baanbrekende AAA-game”.

We zijn benieuwd of de nieuwe studio iets gaat doen met zombies. Wat dat betreft kan Sony wel een goede live-servicegame uitbrengen, gezien het de laatste maanden niet wil lukkken.