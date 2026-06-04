Releasedatum van Star Wars Zero Company onthuld

Informatie van een betrouwbare bron onthult dat de releasedatum van Star Wars Zero Company is vastgesteld op augustus 2026.

Spelers werden onlangs geïnformeerd dat de gameplay van Star Wars Zero Company op vrijdag zal worden getoond tijdens Summer Game Fest 2026, waarbij veel nieuwe details zullen worden onthuld. Het laatste bericht geeft spelers echter de releasedatum, prijs en informatie over vroege toegang.

Een nieuw rapport van billbil-kun op Dealabs onthult de releasedatum voor Star Wars: Zero Company, samen met nog veel meer informatie. Volgens hun onderzoek is de releasedatum voor de aankomende Star Wars-titel vastgesteld op 27 augustus 2026. De game zal die dag verschijnen voor PC, PlayStation 5 en Xbox Series X/S ; een release voor de Switch 2 werd niet genoemd.

Wat de prijs betreft, lijkt deze te verschillen tussen de pc- en consoleversies van Star Wars Zero Company. Op pc kost de standaardeditie vijf tientjes, terwijl deze op consoles iets duurder is (€59,99. Hetzelfde geldt voor de Deluxe-editie: de pc-versie kost nog geen zes tientjes en de consoleversie €69,99. De inhoud van de Deluxe-editie is nog onbekend, maar het bericht bevestigt dat er geen vroege toegang zal zijn.

Er is een fysieke release gepland voor de standaardeditie van Star Wars Zero Company; de Deluxe-editie is alleen verkrijgbaar als digitale variant. Er is echter wel een optie om te upgraden naar de Deluxe-editie. Kijken jullie uit naar deze release?