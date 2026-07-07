Apex Legends X Cyberpunk Event onthuld, beschikbaar vanaf 14 juli

EA en Respawn Entertainment hebben vandaag het Apex Legends X Cyberpunk Event aangekondigd. Het in-game-evenement gaat op 14 juli van start en brengt de Cyberpunk-franchise van CD PROJEKT RED tot leven met een aangepaste versie van de E-District-map, twee nieuwe Cyberware-mods in Wildcard, cosmetische items en meer.

Voor een gedetailleerd overzicht van de content die spelers kunnen verwachten, lees het blogbericht hier of neem een kijkje hieronder:

Night City E-District-map

Spelers betreden een vernieuwde E-District-map, gehuld in chrome en omringd door neonverlichte skylines, holografische koi die door de lucht zweven en glitchende bewegwijzering.

Wildcard Event Twee nieuwe Cyberware-mods overspoelen de straten in de Wildcard-modus: Sandevistan draait volledig om snelheid en laat spelers razendsnel in elke richting dashen. Koppel twee dashes aan elkaar voordat je de grond raakt om grote afstanden te overbruggen of gevaar te ontwijken. Blackwall Breach transporteert spelers naar het Net om zich te verplaatsen. Bij terugkeer ontketenen ze een verstorende EMP die vijanden het zwijgen oplegt en hun wapens laat oververhitten. Daarnaast nemen meldingen van cyberpsychose toe: De Cyberware-capaciteit van spelers neemt toe naarmate ze hun Cyberware gebruiken. Zodra de meter zijn limiet bereikt, slaan spelers volledig door als Cyberpsycho. Ze krijgen een flinke toename in bewegingssnelheid en richten verwoestende melee-schade aan, maar verliezen de beschikking over hun wapens, abilities, shields en ordnance. Houd je chrome onder controle of draai cyberpsychose terug met Immunoblocker Syringes die verspreid over de map liggen. Immunoblocker Caches resetten de meter volledig.

Nieuwe skins voor Legends en wapens Legends gaan op jacht naar de Mythic Skippy Alternator om de “Puppy Loving Pacifist”- of “Stone Cold Killer”-modus te activeren. Skippy laat spelers vervolgens precies weten wat voor monster ze zijn. Door Skippy te upgraden met Exotic Shards ontgrendelen spelers nieuwe visuals, ordnance-skins en knock-effecten. Tijdens het in-game-evenement kunnen spelers Eddies verdienen om items te ontgrendelen in de Rewards Shop, waaronder een Arasaka Epic Valkyrie-skin, een Kang-Tao Epic Mirage-skin en meer. Daarnaast worden acht nieuwe cosmetische skins toegevoegd voor Axle, Sparrow, Lifeline, Crypto, Rampart, Loba, Ash en Gibraltar, samen met acht nieuwe skins voor de wapens Wingman, Charge Rifle, Mastiff, L-STAR, P2020, RE-45, R-301 en Kraber.



Het Apex Legends X Cyberpunk Event is vanaf 14 juli beschikbaar voor PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 en pc via de EA app, Epic Games Store en Steam.