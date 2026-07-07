The Caribou Trail nu verkrijgbaar op PlayStation 5

Unreliable Narrators en Gambit Digital kondigen met trots aan dat The Caribou Trail nu verkrijgbaar is voor de PlayStation 5 voor €12,49 of €11,24 als je een PlayStation Plus-abonnee hebt.

De game, die al beschikbaar is voor pc via Steam en de Epic Games Store, nodigt PlayStation-spelers uit om een ​​diep menselijk verhaal te beleven dat zich afspeelt tijdens een van de meest vergeten campagnes van de Eerste Wereldoorlog.

Het verhaal speelt zich af tijdens de Gallipoli-campagne van 1915 en volgt Fisher, een jonge visser uit Newfoundland, terwijl hij samen met zijn broeders een onbekende oorlog ver van huis meemaakt.

In plaats van zich te richten op gevechten, verkent The Caribou Trail overleving, herinnering, vriendschap en de emotionele realiteit van oorlog door middel van een verhaalgedreven ervaring vanuit een eerstepersoonsperspectief, geïnspireerd op echte getuigenissen.

Een ander perspectief op oorlog

Door gegronde historische verhalen te combineren met elementen van folklore en psychologische onrust, vertelt The Caribou Trail een verhaal over vriendschap, veerkracht en verlies tegen de achtergrond van de Gallipoli-campagne.

Er is geen score. Geen dodental.

Alleen uithoudingsvermogen, stilte en de hoop om veilig thuis te komen.

Belangrijkste kenmerken:

• Een verhaal verteld vanuit het perspectief van de hoofdpersoon, gesitueerd tijdens de Gallipoli-campagne

• Geïnspireerd door echte getuigenissen uit de Eerste Wereldoorlog

• Een verhaal over vriendschap, overleven en veerkracht

• Elementen van folklore en psychologische horror

• Keuzes gebaseerd op menselijkheid in plaats van heldhaftigheid